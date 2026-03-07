Video / Potpuno uništeno sjedište američkog naftnog giganta u Iraku

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće prizore raketnih udara i potpune devastacije strateških objekata u Iraku.

Izvori sa terena javljaju o nagloj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Prema prvim informacijama, zabilježena je masovna raketna salva ispaljena s teritorije Irana.

Na drugom snimku koji je dospio u javnost vidi se potpuno uništeno sjedište jedne velike američke naftne kompanije u Iraku.