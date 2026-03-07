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OGROMNA ŠTETA

Video / Potpuno uništeno sjedište američkog naftnog giganta u Iraku

Za sada nema zvaničnih podataka o broju žrtava, ali materijalna šteta procjenjuje se kao ogromna.

Uništeno sjedište američkog giganta. Platforma X

M. Až.

7.3.2026

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće prizore raketnih udara i potpune devastacije strateških objekata u Iraku.

Izvori sa terena javljaju o nagloj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Prema prvim informacijama, zabilježena je masovna raketna salva ispaljena s teritorije Irana.

Na drugom snimku koji je dospio u javnost vidi se potpuno uništeno sjedište jedne velike američke naftne kompanije u Iraku. 

Objekat je pretrpio totalnu štetu, a iznad postrojenja se uzdiže gust crni dim. Za sada nema zvaničnih podataka o broju žrtava, ali materijalna šteta procjenjuje se kao ogromna.

# IRAN
# IRAK
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