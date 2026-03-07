Nevjerovatan incident: Kuvajtski lovac oborio tri američka aviona tokom misije

U ponedjeljak, dva dana nakon početka novog sukoba na Bliskom istoku, zabilježen je jedan od najčudnijih incidenata u modernoj avio-historiji. Kuvajtski lovac F/A-18 Hornet oborio je čak tri američka aviona F-15E Strike Eagle dok su se oni vraćali s borbene misije.
Sve šestero članova posade uspjelo je katapultirati se i preživjeti. Prve snimke koje su zabilježili prolaznici prikazale su američke avione kako padaju prema zemlji, dok su piloti katapultiranjem i padobranima sigurno sletjeli na tlo.
Avioni bili blizu
Ono što ovaj događaj čini posebno intrigantnim jest činjenica da se napad odvio u vizualnom dometu pilota. To znači da su avioni bili toliko blizu da su piloti vjerovatno mogli vidjeti jedni druge kroz kokpite. Kuvajtski pilot koristio je rakete AIM-9 Sidewinder, vođene toplotom motora. Američki piloti, opušteni jer su bili u prijateljskom zračnom prostoru, vjerovatno nisu ni znali da su ciljani sve dok nisu pogođeni, piše The Aviationist.
Vojni stručnjaci i bivši piloti ne mogu objasniti kako je došlo do ovakvog propusta. Jedan bivši instruktor na Hornetu pojasnio je proceduru:
- Morate ručno prebaciti avion u borbeni mod, radar mora zaključati metu i tek kad dobijete signal "SHOOT" - pritisnete okidač."
Njegov zaključak je jasan:
- Jedan pogodak može biti tragična greška. Ali da neko tri puta zaredom nacilja i pogodi saveznika kojeg vidi ispred sebe? To graniči s nevjerovatnim."
Kuvajt već decenijama ima stratešku ulogu kao saveznik Sjedinjenih Američkih Država (United States) i predstavlja jednu od ključnih tačaka američke vojne prisutnosti u Perzijskom zaljevu. U zemlji se nalaze važne baze, logistički centri i skladišta opreme, a zračni prostor redovno koriste američki i saveznički borbeni avioni u operacijama iznad Iraka (Iraq) i Sirije (Syria).
U trenucima napada, kuvajtska protivzračna odbrana bila je u stanju najveće uzbune. Iranski dronovi upravo su prodrli u njihov zračni prostor, a jedan je pogodio luku i usmrtio šest američkih vojnika.
- Bili su na rubu živaca. Kad su detektirali F-15E, kontrolori su usmjerili Hornete na njih. Ali neshvatljivo je kako pilot iz neposredne blizine nije prepoznao masivne dvomotorne F-15E, koji nisu izvodili nikakve agresivne manevre - navodi bivši pilot USAF-a za Air & Space Forces Magazine, prenosi TWZ.
Zbog činjenice da se napad dogodio iz neposredne blizine, pojavile su se sumnje. Neki stručnjaci krive kaos u komunikaciji i stres zbog iranskih napada u regiji. Ipak, neki se pitaju je li kuvajtski pilot namjerno napao saveznike.
- Ili je riječ o potpunom slomu komandnog lanca ili je pilot jednostavno poludio - navode analitičari.
Istražitelji sada analiziraju sistem "prijatelj ili neprijatelj" (IFF) kako bi utvrdili da li je došlo do tehničkog kvara ili ga je kuvajtski pilot jednostavno ignorirao.
Bez obzira da li je riječ o kvaru, psihičkom slomu pojedinca ili nevjerovatnom nizu nesretnih okolnosti, ovaj događaj razotkrio je ozbiljne rupe u koordinaciji saveznika usred ratnog haosa.