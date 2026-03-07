Nevjerovatan incident: Kuvajtski lovac oborio tri američka aviona tokom misije

U ponedjeljak, dva dana nakon početka novog sukoba na Bliskom istoku, zabilježen je jedan od najčudnijih incidenata u modernoj avio-historiji. Kuvajtski lovac F/A-18 Hornet oborio je čak tri američka aviona F-15E Strike Eagle dok su se oni vraćali s borbene misije.

Sve šestero članova posade uspjelo je katapultirati se i preživjeti. Prve snimke koje su zabilježili prolaznici prikazale su američke avione kako padaju prema zemlji, dok su piloti katapultiranjem i padobranima sigurno sletjeli na tlo.

Avioni bili blizu

Ono što ovaj događaj čini posebno intrigantnim jest činjenica da se napad odvio u vizualnom dometu pilota. To znači da su avioni bili toliko blizu da su piloti vjerovatno mogli vidjeti jedni druge kroz kokpite. Kuvajtski pilot koristio je rakete AIM-9 Sidewinder, vođene toplotom motora. Američki piloti, opušteni jer su bili u prijateljskom zračnom prostoru, vjerovatno nisu ni znali da su ciljani sve dok nisu pogođeni, piše The Aviationist.

Vojni stručnjaci i bivši piloti ne mogu objasniti kako je došlo do ovakvog propusta. Jedan bivši instruktor na Hornetu pojasnio je proceduru:

- Morate ručno prebaciti avion u borbeni mod, radar mora zaključati metu i tek kad dobijete signal "SHOOT" - pritisnete okidač."