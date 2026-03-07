Uništenje radara AN-TPY-2 ugrožava proturaketnu odbranu Perzijskog zaljeva

Iran je uništio ključni radar vrijedan 300 miliona dolara koji je bio od vitalnog značaja za navođenje američkih protivraketnih baterija u Zaljevu. Prema riječima jednog američkog zvaničnika, ovo uništenje dodatno opterećuje odbrambene kapacitete regije, prenosi Bloomberg.

Eksplozija u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu dogodila se u prvim danima sukoba, a potvrđena je naknadno od strane zvaničnika. CNN je ranije izvijestio o napadu na temelju komercijalnih satelitskih snimaka.

Dva napada u Jordanu

Podaci Fondacije za odbranu demokratije (FDD) pokazuju da su se u Jordanu dogodila dva iranska napada, 28. februara i 3. marta, oba navodno presretnuta. Ipak, satelitske snimke pokazuju da su radar AN/TPY-2 kompanije RTX i oprema koju koriste američki sistemi THAAD uništeni.

Rajan (Ryan) Brobst iz FDD-a ističe da bi uspješan napad na radar THAAD bio jedan od najznačajnijih iranskih udara do sada. Ipak, SAD i njihovi partneri posjeduju druge radare koji mogu održavati protivzračnu i proturaketnu odbranu, ublažavajući gubitak ovog pojedinačnog sistema.

THAAD sustavi omogućavaju presretanje balističkih projektila na velikoj visini i imaju veće kapacitete od sistema Patriot kraćeg dometa. Sada, kada je radar AN/TPY-2 van funkcije, presretanje projektila će se oslanjati više na sustave Patriot, za koje već nedostaje dovoljno projektila PAC-3.

SAD globalno raspolažu s osam THAAD baterija, svaka vrijedna oko milijardu dolara, od čega radar čini oko 300 miliona dolara. Tom Karako iz CSIS-a upozorava da gubitak radara predstavlja ozbiljan strateški udar i da rezervnih sustava TPY-2 praktično nema.

Veliki pritisak

Svaka baterija THAAD sastoji se od 90 vojnika, šest lansera s ukupno 48 presretača, radara TPY-2 i jedinice za kontrolu paljbe i komunikaciju. Projektili presretači koštaju oko 13 miliona dolara po komadu, proizvodi ih Lockheed Martin.

Stručnjaci napominju da je THAAD samo jedan element integrirane protivzračne i proturaketne odbrane na frontu. Ranije je u iranskom napadu oštećen i radar AN/FPS-132 u Kataru, koji služi za rano upozoravanje, ali nema preciznost potrebnu za navođenje oružja.