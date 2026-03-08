Teheran u opasnosti: Crna kiša puna hemikalija pada nakon napada na naftna postrojenja

Iranski Crveni polumjesec upozorio je stanovnike Teherana da ne izlaze iz svojih domova zbog opasne "crne kiše" koja pada nakon napada na naftna postrojenja. Agencija je upozorila da kontaminirana kiša može izazvati hemijske opekotine na koži i oštetiti pluća.

U svom saopćenju na Telegramu, Crveni polumjesec savjetuje građanima da se sklone pod betonske ili metalne krovove ako se nađu na otvorenom tokom kiše.

Osobe koje dođu u kontakt s kontaminiranom kišom trebaju odmah isprati kožu hladnom vodom i presvući natopljenu odjeću.

Iranski državni mediji objavili su da su SAD i Izrael sinoć napali pet naftnih postrojenja u i oko Teherana, pri čemu su poginule četiri osobe. Oko 10 miliona stanovnika iranske prijestolnice jutros je zateklo grad prekriven gustim crnim oblacima.