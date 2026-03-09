Fon der Lajen: EU se više ne može oslanjati isključivo na pravila

Predsjednica Evropske komisije, Ursula Fon der Lajen (von der Leyen), izjavila je u ponedjeljak da Evropska unija mora biti spremna odlučnije projicirati svoju moć jer se više ne može oslanjati isključivo na sustav temeljen na pravilima u suočavanju s prijetnjama. Dodala je da EU mora preispitati pomažu li joj njezine institucije i sustavi, ili joj odmažu u postizanju vjerodostojnosti na svjetskoj sceni.

- Uvijek ćemo braniti i podržavati sustav temeljen na pravilima koji smo pomogli izgraditi s našim saveznicima, ali se više ne možemo oslanjati na njega kao na jedini način obrane naših interesa. Ne možemo pretpostaviti da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji s kojima se suočavamo - rekla je Fon der Lajen (von der Leyen) na konferenciji za ambasadore EU-a.

Prema njenim riječima, EU mora razmisliti jesu li institucije i način donošenja odluka koje je stvorila u poslijeratnom svijetu još uvijek u skladu sa brzinom promjena u globalnom okruženju.

- Pitanje je hoće li sistem koji smo izgradili i svi naši pokušaji postizanja konsenzusa i kompromisa biti pomoć ili prepreka našoj vjerodostojnosti kao geopolitičkog aktera - zaključila je.