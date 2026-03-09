Gradonačelnik Istanbula danas izlazi pred sud: Imamolu već godinu dana iza rešetaka

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamolu (Imamoglu) danas izlazi pred sud zajedno s više od 400 drugih optuženih za korupciju nakon što je iza rešetaka proveo gotovo godinu dana.

On je izabran za kandidata glavne opozicione stranke na predsjedničkim izborima zakazanim za 2028. samo nekoliko dana nakon što je pritvoren.

Većina od 402 optužena radila je za Istanbul, na čijem je čelu Imamolu bio od 2019. godine. Mnogi su izabrani zvaničnici Republikanske narodne partije (CHP), dok se među optuženima nalaze i novinari.

Imamoluovo hapšenje 19. marta prošle godine izazvalo je višesedmične proteste na ulicama.

Optužnica protiv njega spominje uspostavljanje "Imamoluove kriminalne organizacije radi stjecanja koristi". U optužnici na 3.900 stranica navodi se da cilj nije bio samo da se optuženi obogate kroz sistem namještanja javnih tendera i mita, već i da se finansira Imamoluov uspon unutar CHP-a, koji je na kraju doveo do njegove predsjedničke kandidature.

Ako bude proglašen krivim, suočava se sa zbirnom zatvorskom kaznom većom od 2.000 godina.

U novinskom članku objavljenom u petak, Imamolu je suđenje u ponedjeljak opisao kao "jedan od najtežih testova demokratije" u historiji Turske i "pokušaj preokretanja volje naroda".

Ovaj predmet je samo jedan od brojnih postupaka u kojima bi 54-godišnji gradonačelnik mogao završiti u zatvoru i biti trajno udaljen iz politike. Drugi slučajevi uključuju optužbe za terorizam, špijunažu, falsifikovanje univerzitetske diplome i vrijeđanje zvaničnika.

U onome što kritičari vlasti nazivaju širokom pravosudnom kampanjom protiv opozicije, izabrani članovi CHP-a, uključujući i gradonačelnike drugih velikih gradova, suočeni su s odvojenim optužbama za terorizam i korupciju. Rukovodstvo stranke također je pod pravosudnim pritiskom zbog navodnih nepravilnosti u vezi s kongresom održanim 2023. godine.