Makron posjetio Nikoziju i najavio odbrambenu misiju radi otvaranja Hormuškog moreuza: Kada je Kipar napadnut, napadnuta je Evropa

Francuski predsjednik Emanuel Makron posjetio je danas Kipar, gdje se sastao sa predsjednikom te zemlje Nikos Hristodulides i grčkim premijerom Kirijakos Micotakis. Tom prilikom najavio je "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Hormuškog moreuza.

- U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Hormuški moreuz postepeno ponovo otvorio - rekao je Makron, naglašavajući "miroljubivu" svrhu misije, prenosi BFM TV.

On je dodao da je "bezbjednost svih Evropljana zajednički interes".

- Kada je Kipar napadnut, napadnuta je Evropa - izjavio je Makron

- Odmah smo preduzeli mjere solidarnosti sa Kipar, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langedok i odjeljenje protivvazdušne odbrane Mistral - napisao je Makron na svom nalogu na mreži X.

Naglasio je da je ključni element koji "doprinosi ukupnom odbrambenom raspoloženju" nosač aviona "Šarl de Gol" i udarna grupa aviona koji su sada u blizini Kipar, te je najavio da će prije povratka u Francusku posjetiti taj nosač aviona i članove posade.

Makron je također najavio da će Francuska poslati dvije fregate kao dio pomorske misije Evropske unije "Aspide" u Crvenom moru.

Francuski predsjednik je istakao da je Hezbolah počinio "veliku grešku kad je napao Izrael i ispalio rakete na Kipar".