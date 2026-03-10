Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI UDAR

U iranskom napadu na Bahrein poginula 29-godišnja žena

Povrijeđeno je osam osoba kada je pogođena zgrada u glavnom gradu Manami

Pogođena zgrada. Anadolija

Dž. R.

10.3.2026

U iranskom napadu na Bahrein poginula je 29-godišnja žena, saopćile su vlasti te države. Povrijeđeno je osam osoba kada je pogođena zgrada u glavnom gradu Manami, kazalo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Napad se dogodio nakon što je bahreinsko ministarstvo zdravstva rano u ponedjeljak izvijestilo da su 32 osobe, uključujući nekoliko djece, ranjene u iranskom napadu dronom na otok Sitru južno od Maname. Iranska vojska također je napala postrojenje za desalinizaciju vode, saopćile su vlasti.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u subotu je rekao da Teheran neće ispaljivati ​​rakete niti napadati svoje susjede sve dok se s njihovog teritorija ne izvode napadi na Iran. No nekoliko zaljevskih država nastavilo je izvještavati o raketnim i napadima dronovima iz Irana.

# BAHREIN
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.