Pakistan pokreće pomorske pratnje za tankere zbog prijetnji snabdijevanju gorivom

Zbog sukoba na Bliskom istoku koji je proizveo rast cijena goriva, Pakistan zatvara škole na dvije sedmice i uvodi pomorske pratnje za tankere zbog rizika po snabdijevanje gorivom.

Pakistan je zbog rastućih napetosti u Zaljevu pokrenuo operaciju mornarice kojom želi zaštititi nacionalne pomorske rute i osigurati dotok energenata. Mornarica je angažirala ratne brodove koji prate trgovačke i tankerske brodove kako bi, kako navodi vojska, "osigurali neprekidan protok nacionalnih energetskih zaliha i sigurnost pomorskih komunikacija".

Zemlja dijeli granicu s Iranom na jugozapadu i snažno ovisi o nafti i plinu iz Zaljeva. Usljed napetosti izazvanih ratom SAD i Izraela s Iranom, vlasti su u petak povećale cijene goriva na pumpama za oko 20 posto, što je izazvalo duge redove na benzinskim stanicama širom države.

Premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) predstavio je paket mjera štednje s ciljem smanjenja potrošnje goriva u javnom sektoru. Između ostalog, naredio je gašenje rada državnih institucija jedan dan u sedmici, a 50 posto uposlenih preusmjereno je na rad od kuće.

U okviru mjera štednje naloženo je i zatvaranje škola u cijeloj zemlji na period od dvije sedmice. Vlasti time pokušavaju smanjiti svakodnevne gužve u saobraćaju i potrošnju goriva povezanu sa prijevozom učenika i nastavnika.

Pakistanska vojska je saopćila da je mornarica u potpunosti "spremna odgovoriti na nove izazove pomorske sigurnosti", ne navodeći dodatne detalje o obimu i trajanju operacije.