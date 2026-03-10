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ZATVORILI ŠKOLE

Pakistan pokreće pomorske pratnje za tankere zbog prijetnji snabdijevanju gorivom

Naređeno je gašenje rada državnih institucija jedan dan u sedmici, a 50 posto uposlenih preusmjereno je na rad od kuće

Gužve na benzinskim stanicama. Screenshot

Dž. R.

10.3.2026

Zbog sukoba na Bliskom istoku koji je proizveo rast cijena goriva, Pakistan zatvara škole na dvije sedmice i uvodi pomorske pratnje za tankere zbog rizika po snabdijevanje gorivom.

Pakistan je zbog rastućih napetosti u Zaljevu pokrenuo operaciju mornarice kojom želi zaštititi nacionalne pomorske rute i osigurati dotok energenata. Mornarica je angažirala ratne brodove koji prate trgovačke i tankerske brodove kako bi, kako navodi vojska, "osigurali neprekidan protok nacionalnih energetskih zaliha i sigurnost pomorskih komunikacija".

Zemlja dijeli granicu s Iranom na jugozapadu i snažno ovisi o nafti i plinu iz Zaljeva. Usljed napetosti izazvanih ratom SAD i Izraela s Iranom, vlasti su u petak povećale cijene goriva na pumpama za oko 20 posto, što je izazvalo duge redove na benzinskim stanicama širom države.

Premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) predstavio je paket mjera štednje s ciljem smanjenja potrošnje goriva u javnom sektoru. Između ostalog, naredio je gašenje rada državnih institucija jedan dan u sedmici, a 50 posto uposlenih preusmjereno je na rad od kuće.

U okviru mjera štednje naloženo je i zatvaranje škola u cijeloj zemlji na period od dvije sedmice. Vlasti time pokušavaju smanjiti svakodnevne gužve u saobraćaju i potrošnju goriva povezanu sa prijevozom učenika i nastavnika.

Pakistanska vojska je saopćila da je mornarica u potpunosti "spremna odgovoriti na nove izazove pomorske sigurnosti", ne navodeći dodatne detalje o obimu i trajanju operacije.

# GORIVO
# PAKISTAN
# ŠKOLE
# ŠTEDNJA
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