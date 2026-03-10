Sirene u Dohi i Tel Avivu: Iran i Hezbolah ciljaju američke i izraelske objekte

Sirene su se oglašavale u studiju beIN SPORTS u glavnom gradu Katara, Dohi, nakon iranskog raketnog napada, prenosi Naya OSINT kanal na Telegramu.

Napad Irana bio je usmjeren na američke objekte u Bahreinu.

U Be'er Ya'akovu, u centralnoj okupiranoj Palestini, vozilo se zapalilo nakon što je njegov vozač udario u zid u trenutku kada su se oglasile sirene zbog iranskih raketa.

Izraelska protivvazdušna odbrana pokušavala je presresti iranske rakete. Stubovi dima uzdizali su se iz centra Tel Aviva (Tel Aviv) kao rezultat raketnog napada iz Irana. Desetine izraelskih protivavionskih baterija lansirane su u pokušaju presretanja projektila.

Iranske rakete letjele su kroz vazdušni prostor Tubasa prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema procjenama izraelskih vojnih izvora, oko polovine raketa koje je Iran ispalio imalo je kasetne bojeve glave, što znatno širi oblast uništenja prilikom pada. To otežava presretanje i povećava rizik po civile i infrastrukturu.

Takođe se navodi da je Hezbolah (Hezbollah) ispalio dvije rakete koje su uspjele proći kroz dijelove izraelske protivvazdušne odbrane bez aktiviranja alarma i pogodile su željene ciljeve.