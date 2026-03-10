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IZVRŠENI NAPADI

Sirene u Dohi i Tel Avivu: Iran i Hezbolah ciljaju američke i izraelske objekte

Protivvazdušna odbrana djeluje u centralnom Izraelu, dok je u Bahreinu proglašeno upozorenje na mogućnost zračnog napada

Iranski napad na Tel Aviv. Telegram

A. O.

10.3.2026

Sirene su se oglašavale u studiju beIN SPORTS u glavnom gradu Katara, Dohi, nakon iranskog raketnog napada, prenosi Naya OSINT kanal na Telegramu.

Napad Irana bio je usmjeren na američke objekte u Bahreinu.

U Be'er Ya'akovu, u centralnoj okupiranoj Palestini, vozilo se zapalilo nakon što je njegov vozač udario u zid u trenutku kada su se oglasile sirene zbog iranskih raketa.

Izraelska protivvazdušna odbrana pokušavala je presresti iranske rakete. Stubovi dima uzdizali su se iz centra Tel Aviva (Tel Aviv) kao rezultat raketnog napada iz Irana. Desetine izraelskih protivavionskih baterija lansirane su u pokušaju presretanja projektila.

Iranske rakete letjele su kroz vazdušni prostor Tubasa prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema procjenama izraelskih vojnih izvora, oko polovine raketa koje je Iran ispalio imalo je kasetne bojeve glave, što znatno širi oblast uništenja prilikom pada. To otežava presretanje i povećava rizik po civile i infrastrukturu.

Takođe se navodi da je Hezbolah (Hezbollah) ispalio dvije rakete koje su uspjele proći kroz dijelove izraelske protivvazdušne odbrane bez aktiviranja alarma i pogodile su željene ciljeve.

Zapaljeno vozilo. Telegram

Prema izvještaju, američki zvaničnici na najvišem političkom nivou upozorili su čelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) da se obustave dalji udari na iranske energetske i naftne objekte, posebno one koji služe civilnoj infrastrukturi.

Ovo je prvi put od početka zajedničke operacije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana da je Washington formalno pokušao ograničiti vojne akcije svog saveznika u vezi s napadima na ciljeve u Iranu.

Protivvazdušna odbrana djeluje u centralnom Izraelu, dok je u Bahreinu proglašeno upozorenje na mogućnost zračnog napada.

# BAHREIN
# DOHA
# IRAN
# HEZBOLLAH
# SIRENE
# KATAR
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