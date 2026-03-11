Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASNA PORUKA

Irak neće dozvoliti nijednoj strani da koristi njegovu teritoriju kao bazu za napade na Iran

Napadi usmjereni na iračku teritoriju predstavljaju kršenje suvereniteta i potkopavaju napore za okončanje rata, rekao je premijer

Mohamed Šija al-Sudani. Anadolija

Anadolija

11.3.2026

Irak neće dozvoliti nijednoj strani ili bilo kome da koristi iračku teritoriju kao bazu za napade na Iran, rekao je premijer Mohamed Šija al-Sudani iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu u telefonskom pozivu u srijedu, javlja Anadolu.

Iako je Irak posvećen sigurnosti i suverenitetu Irana, napadi usmjereni na iračku teritoriju predstavljaju kršenje suvereniteta i potkopavaju napore Bagdada da okonča rat i vrati se dijalogu, rekao je Sudani, prema saopćenju njegovog ureda na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Izrazio je iračko "odbacivanje i osudu nepravednog rata usmjerenog na Iran, naglašavajući zabrinutost Iraka za sigurnost i mir regije i njenih bratskih naroda".

Sudani je rekao da je Irak spreman uložiti napore da okonča rat i vrati se "logici dijaloga i mirnih rješenja, daleko od jezika sile koji prijeti regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, a od tada je ubijeno više od 1.300 ljudi, uključujući ajatolaha Alija Hamneija, koji je bio vrhovni vođa, kao i više od 150 učenica.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi, što je poremetilo globalna tržišta i dovelo do naglog porasta cijena energije.

# IRAN
# IRAK
# MOHAMMED SHIA AL-SUDANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.