Irak neće dozvoliti nijednoj strani da koristi njegovu teritoriju kao bazu za napade na Iran

Irak neće dozvoliti nijednoj strani ili bilo kome da koristi iračku teritoriju kao bazu za napade na Iran, rekao je premijer Mohamed Šija al-Sudani iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu u telefonskom pozivu u srijedu, javlja Anadolu.

Iako je Irak posvećen sigurnosti i suverenitetu Irana, napadi usmjereni na iračku teritoriju predstavljaju kršenje suvereniteta i potkopavaju napore Bagdada da okonča rat i vrati se dijalogu, rekao je Sudani, prema saopćenju njegovog ureda na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Izrazio je iračko "odbacivanje i osudu nepravednog rata usmjerenog na Iran, naglašavajući zabrinutost Iraka za sigurnost i mir regije i njenih bratskih naroda".

Sudani je rekao da je Irak spreman uložiti napore da okonča rat i vrati se "logici dijaloga i mirnih rješenja, daleko od jezika sile koji prijeti regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, a od tada je ubijeno više od 1.300 ljudi, uključujući ajatolaha Alija Hamneija, koji je bio vrhovni vođa, kao i više od 150 učenica.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi, što je poremetilo globalna tržišta i dovelo do naglog porasta cijena energije.