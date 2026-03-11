The Times: SAD vjerovatno koristio umjetnu inteligenciju u napadu na školu u Iranu

Umjetna inteligencija pomogla je Sjedinjenim Državama u identifikaciji ciljeva u početnoj fazi rata Vašingtonu protiv Irana, objavio je u srijedu britanski list The Times, što je otvorilo pitanja o napadu u kojem je poginulo više od 175 učenica i članova osoblja jedne djevojačke škole, prenosi Anadolu. Prema navodima lista, u prvih 24 sata operacije Epic Fury američke snage pogodile su više od 1.000 ciljeva u Iranu uz pomoć sistema umjetne inteligencije osmišljenih da analiziraju velike količine obavještajnih podataka i predlažu moguće lokacije za udare.

Takav tempo – oko 42 predložena cilja na sat – naveo je analitičare da postave pitanje da li brzina automatizovanih sistema nadmašuje sposobnost ljudi da u potpunosti provjere ciljeve. Pažnja javnosti dodatno je usmjerena na napad na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom gradu Minabu, u kojem je poginulo najmanje 160 učenica i drugih osoba.