The Times: SAD vjerovatno koristio umjetnu inteligenciju u napadu na školu u Iranu

Umjetna inteligencija pomogla je Sjedinjenim Državama u identifikaciji ciljeva u početnoj fazi rata Vašingtonu protiv Irana, objavio je u srijedu britanski list The Times, što je otvorilo pitanja o napadu u kojem je poginulo više od 175 učenica i članova osoblja jedne djevojačke škole, prenosi Anadolu.
Prema navodima lista, u prvih 24 sata operacije Epic Fury američke snage pogodile su više od 1.000 ciljeva u Iranu uz pomoć sistema umjetne inteligencije osmišljenih da analiziraju velike količine obavještajnih podataka i predlažu moguće lokacije za udare.
Takav tempo – oko 42 predložena cilja na sat – naveo je analitičare da postave pitanje da li brzina automatizovanih sistema nadmašuje sposobnost ljudi da u potpunosti provjere ciljeve.
Pažnja javnosti dodatno je usmjerena na napad na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom gradu Minabu, u kojem je poginulo najmanje 160 učenica i drugih osoba.
Dokazi koje su analizirali stručnjaci sugeriraju da je lokacija vjerovatno pogođena američkim krstarećim projektilima Tomahawk.
Historijski satelitski snimci pokazali su da je škola nekada bila dio kompleksa Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), ali je od tog objekta odvojena gotovo deset godina.
Stručnjaci su za list rekli da su zastarjeli snimci ili automatizovana analiza mogli doprinijeti tome da lokacija bude označena kao vojni cilj. Pentagon je saopćio da je istraga o napadu u toku.
The Times navodi da Sjedinjene Države i Izrael u ovom sukobu koriste nekoliko sistema umjetne inteligencije, uključujući alate razvijene u okviru programa Pentagona Project Maven, koji koristi mašinsko učenje za analizu obavještajnih podataka prikupljenih putem satelita, izviđačkih aviona i drugih izvora.