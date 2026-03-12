Na zgradu u Dubaiju pale krhotine drona: Izbio požar

Krhotine drona pale su sinoć u Dubaiju na zgradu u blizini luke Creek Harbour što je izazvalo požar, a srećom nije bilo povrijeđenih osoba.
Snimak koji je objavila novinska agencija Reuters prikazuje neboder zahvaćen plamenom. Na snimku se vidi gust dim koji se diže iz gornjih spratova zgrade dok se vatra širi.
Svjedoci navode da se incident dogodio nakon udara komada drona u objekat.
Prema zvaničnicima, timovi civilne zaštite brzo su reagovali i stavili manji požar pod kontrolu. Za sada nema prijavljenih povrijeđenih osoba.
Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku incidenta niti potvrde ko bi mogao biti odgovoran.
Stotine ljudi ubijeno je širom regiona otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je dodatno proširilo sukob na više zemalja. Zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza, kao i Libanon, ubrzo su se našle uvučene u eskalaciju nasilja.