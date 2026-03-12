Na zgradu u Dubaiju pale krhotine drona: Izbio požar

Krhotine drona pale su sinoć u Dubaiju na zgradu u blizini luke Creek Harbour što je izazvalo požar, a srećom nije bilo povrijeđenih osoba.

Snimak koji je objavila novinska agencija Reuters prikazuje neboder zahvaćen plamenom. Na snimku se vidi gust dim koji se diže iz gornjih spratova zgrade dok se vatra širi.

Svjedoci navode da se incident dogodio nakon udara komada drona u objekat.