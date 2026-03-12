Silovit odgovor Irana: Pogođena zgrada u kojoj je smješteno američko vojno osoblje, napadnuti tankeri

Saudijska Arabija i Kuvajt objavili su da su oborili dronove na svom teritoriju, a u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu ubijena je najmanje jedna osoba.
Napad, koji se dogodio u iračkim teritorijalnim vodama, predstavljao je kršenje suvereniteta zemlje, rekao je glasnogovornik iračke vojske, prenijela je državna novinska agencija INA. Šest plovila poslano je u pomoć posadama na dva napadnuta tankera, rekao je.
Tankeri su pogođeni u blizini luke Umm Qasr na jugu Iraka. Glasnogovornik je dodao da je među ukupno 38 članova posade s oba tankera jedna osoba smrtno stradala.
Početna istraga iračkih sigurnosnih dužnosnika pokazala je da su brodovi natovareni eksplozivom iz Irana pogodili ta dva tankera, pišu Reuters i CNN.
Radi se o brodu Safesea Vishnu koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka te o Zefyrosu koji plovi pod zastavom Malte, rekla su dva iračka lučka dužnosnika.
Još nekoliko plovila u vodama Perzijskog zaljeva napadnuto je projektilima, objavile su pomorske vlasti.
- Čini se da ovo označava izravan i snažan iranski odgovor na noćnu najavu IEA-e o masovnom otpuštanju strateških rezervi s ciljem smirivanja nekontrolirano rastućih cijena - rekao je Tony Sycamore, analitičar tvrtke IG.
Najnoviji napadi na brodove povezane sa SAD-om i Europom označavaju eskalaciju sukoba Irana protiv američkih i izraelskih snaga, povećavajući broj brodova pogođenih u regiji od početka borbi na najmanje 16.
Zgrada u kojoj je smješteno američko vojno osoblje bila je meta napada u Kuvajtu.
Zračni napad usmjeren je na položaje Snaga narodne mobilizacije (PMF) povezanih s Iranom u Akashatu, zapadnom Iraku, blizu granice sa Sirijom, pogodio je sjedište 19. brigade.
Lokalni i izvori povezani s milicijama navode da je ubijeno 20-30 boraca, a desetine ranjeno. Frakcije PMF-a krive SAD i/ili Izrael, ali nijedna strana nije potvrdila umiješanost.
Iranski dron je tokom noći udario u stambeni neboder u luci Creek Harbour u Dubaiju, uzrokujući manji požar koji je brzo ugašen. Stanovnici su evakuirani i nije bilo prijavljenih povreda, prema vlastima Dubaija.
Iranske vlasti negirale su napad na Oman ocijenivši incident “vrlo sumnjivim”.