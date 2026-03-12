Silovit odgovor Irana: Pogođena zgrada u kojoj je smješteno američko vojno osoblje, napadnuti tankeri

Saudijska Arabija i Kuvajt objavili su da su oborili dronove na svom teritoriju, a u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu ubijena je najmanje jedna osoba.

Napad, koji se dogodio u iračkim teritorijalnim vodama, predstavljao je kršenje suvereniteta zemlje, rekao je glasnogovornik iračke vojske, prenijela je državna novinska agencija INA. Šest plovila poslano je u pomoć posadama na dva napadnuta tankera, rekao je.

Tankeri su pogođeni u blizini luke Umm Qasr na jugu Iraka. Glasnogovornik je dodao da je među ukupno 38 članova posade s oba tankera jedna osoba smrtno stradala.

Početna istraga iračkih sigurnosnih dužnosnika pokazala je da su brodovi natovareni eksplozivom iz Irana pogodili ta dva tankera, pišu Reuters i CNN.

Radi se o brodu Safesea Vishnu koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka te o Zefyrosu koji plovi pod zastavom Malte, rekla su dva iračka lučka dužnosnika.