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NEMA POVRIJEĐENIH

Dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu, nije poznato ko je izveo napad

Nastala materijalna šteta

Aerodrom u Kuvajtu. X

Dž. R.

12.3.2026

Više dronova pogodilo je međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu, objavila je kuvajtska državna novinska agencija KUNA. 

Prema tim informacijama, u napadu je nastala materijalna šteta, ali nema povrijeđenih. Za sada nije poznato ko stoji iza napada.

Napad dolazi u trenutku sve češćih incidenata s dronovima u državama Perzijskog zaljeva od početka rata u regiji.

Jučer su četiri osobe povrijeđene nakon što je protuzračna odbrana presrela dva drona u blizini zračne luke u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

Nedugo nakon tog incidenta nizozemski zračni prijevoznik KLM otkazao je sve letove za Dubai do 28. marta.

# NAPAD
# KUVAJT
# AERODROM
# DRON
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