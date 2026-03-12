Dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu, nije poznato ko je izveo napad

Više dronova pogodilo je međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu, objavila je kuvajtska državna novinska agencija KUNA.

Prema tim informacijama, u napadu je nastala materijalna šteta, ali nema povrijeđenih. Za sada nije poznato ko stoji iza napada.

Napad dolazi u trenutku sve češćih incidenata s dronovima u državama Perzijskog zaljeva od početka rata u regiji.

Jučer su četiri osobe povrijeđene nakon što je protuzračna odbrana presrela dva drona u blizini zračne luke u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Nedugo nakon tog incidenta nizozemski zračni prijevoznik KLM otkazao je sve letove za Dubai do 28. marta.