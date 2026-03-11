Masovni napad iranskih dronova u Kuvajtu: Više od 140 američkih vojnika ranjeno, haos i strašne povrede

Napad iranskih dronova na Kuvajt 1. marta bio je znatno ozbiljniji nego što su ranije tvrdile službene procjene, sa desetinama ranjenih, uključujući povrede mozga, rane od šrapnela i opekotine, prenose izvori za CBS News.

Najmanje jedna osoba možda će morati biti podvrgnuta amputaciji uda.

Više od 30 vojnih članova ostalo je hospitalizirano u utorak navečer; među njima je jedan u Brooke Army Medical Center, 12 u Walter Reed Medical Center, a oko 25 u Landstuhl Regional Medical Center. Oko 20 njih stiglo je u Landstuhl vojnim transportnim avionom C-17 sa povredama koje je vojska označila kao hitne, uključujući traumatske povrede mozga, gubitak pamćenja i potrese mozga, prema tvrdnjama tri izvora.

Više od 100 medicinskog osoblja poslato je u Landstuhl kako bi pružilo pomoć ranjenim vojnicima. Zvaničnici Ministarstva odbrane prvobitno nisu precizirali broj povrijeđenih, rekavši 1. marta da je pet osoba teško ranjeno, dok je "nekoliko drugih zadobilo manje povrede od šrapnela i potrese mozga".

Dva vojnika su nestala tokom napada, ali su kasnije pronađena ispod ruševina, navode izvori. Pentagon ima procedure za obavještavanje porodica ranjenih kako bi ih zaštitio od saznanja putem saopćenja za javnost.