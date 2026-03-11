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BILO JE OZBILJNO

Masovni napad iranskih dronova u Kuvajtu: Više od 140 američkih vojnika ranjeno, haos i strašne povrede

Osam vojnika i dalje je teško ranjeno i prima najviši nivo medicinske njege, rekao je Parnel

Uništeni objekti u bazi. Screenshot

A. O.

11.3.2026

Napad iranskih dronova na Kuvajt 1. marta bio je znatno ozbiljniji nego što su ranije tvrdile službene procjene, sa desetinama ranjenih, uključujući povrede mozga, rane od šrapnela i opekotine, prenose izvori za CBS News. 

Najmanje jedna osoba možda će morati biti podvrgnuta amputaciji uda.

Više od 30 vojnih članova ostalo je hospitalizirano u utorak navečer; među njima je jedan u Brooke Army Medical Center, 12 u Walter Reed Medical Center, a oko 25 u Landstuhl Regional Medical Center. Oko 20 njih stiglo je u Landstuhl vojnim transportnim avionom C-17 sa povredama koje je vojska označila kao hitne, uključujući traumatske povrede mozga, gubitak pamćenja i potrese mozga, prema tvrdnjama tri izvora.

Više od 100 medicinskog osoblja poslato je u Landstuhl kako bi pružilo pomoć ranjenim vojnicima. Zvaničnici Ministarstva odbrane prvobitno nisu precizirali broj povrijeđenih, rekavši 1. marta da je pet osoba teško ranjeno, dok je "nekoliko drugih zadobilo manje povrede od šrapnela i potrese mozga".

Dva vojnika su nestala tokom napada, ali su kasnije pronađena ispod ruševina, navode izvori. Pentagon ima procedure za obavještavanje porodica ranjenih kako bi ih zaštitio od saznanja putem saopćenja za javnost. 

Vojska definira ozbiljnu povredu kao onu koja zahtijeva medicinsku pažnju i gdje je smrt moguća, ali ne vjerovatna u roku od 72 sata.

Američki ministar odbrane Pit Hegseth (Pete Hegseth) opisao je napad: "Imate protivvazdušnu odbranu i mnogo toga dolazi, i pogodite većinu toga. Ponekad, nažalost, može proći jedan, što zovemo 'squirter'. U tom slučaju pogodio je taktički operativni centar koji je bio ojačan, ali ovo je moćno oružje".

Najmanje jedan Amerikanac poginuo je u zasebnom napadu u Saudijskoj Arabiji 1. marta, dok se broj eventualno ranjenih još ne zna.

Portparol Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) saopćio je u utorak, 11. dana rata, da je do sada povrijeđeno oko 140 američkih vojnika, bez preciziranja lokacije i vremena. 

- Velika većina ovih povreda je manja, a 108 vojnika se već vratilo u službu. Osam vojnika i dalje je teško ranjeno i prima najviši nivo medicinske njege - rekao je Parnel.

Izvori za CBS News ističu da američka vojska raspolaže snažnom protivvazdušnom odbranom koja štiti pripadnike unutar dometa iranskih napada, što ublažava posljedice udara dronova.

# PENTAGON
# KUVAJT
# DRONOVI
# PETE HEGSETH
# SEAN PARNELL
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