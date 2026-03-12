U sinoćnjem napadu pogođena je baza britanskog SAS-a u Iraku, a otkriveno je da su među ranjenima i američki vojnici. Baza je pogođena salvom dronova, pri čemu su dva drona oborena dok je više uspjelo probiti odbranu i pogoditi objekat.

Američke snage pretrpjele su gubitke, dok britanske jedinice nisu povrijeđene. Detalji su izašli u javnost dok je ministar odbrane Džon Hili izjavio da planira masovne evakuacije iz “pakla” Bliskog istoka.

Ministar je također najavio mogućnost slanja ratnih brodova radi zaštite Hormuškog moreuza.

Brigadir Gaj Foden, komandant Britanskog stalnog zajedničkog štaba, rekao je da su britanske trupe na sjeveru Iraka sinoć oborile dva iranska drona, ali da su neki ipak pogodili zajedničku bazu specijalnih snaga u Erbilu, regionalnom glavnom gradu Kurdistana. Dronovi su također pogodili Bagdad.

- Imamo osoblje u Erbilu koje trenutno pomaže u odbrani te baze. Sinoć su oborili dva UAV-a koja su dolazila prema kampu, ali nekoliko UAV-a je ipak pogodilo kamp - rekao je Foden.

Misija protiv terorizma

Trupe u Iraku raspoređene su u okviru misije protiv terorizma, a bazu štiti RAF Regiment opremljen Rapid Sentry lanserima i Martlet LMM raketama, s dometom od 8 km.

Nije bilo jasno da li su američke snage ranjene u napadu na Erbil ili na nekoj drugoj lokaciji.

General-potpukovnik Nik Peri, komandant britanskih globalnih operacija, rekao je da povrede američkih vojnika nisu životno ugrožavajuće.

Na brifingu pred Hilijem, ispred ratnih karata i kamera, Peri je rekao: "Svi naši ljudi su sigurni, dodirnite drvo, ali Amerikanci su sinoć pretrpjeli određene gubitke, ali ništa ozbiljno".

General-potpukovnik Peri je također naveo da postoji "definitivna veza" između Rusije i iranskih napada dronovima.

Bivši šef SAS-a istakao je da Teheran koristi taktike Kremlja kako bi napadi dronovima bili "efikasniji" i teže za presretanje.

- Definitivno smo vidjeli da su iranske taktike upotrebe dronova naučene od Rusa. Letjeli su znatno niže i stoga su efikasniji. Dronovi predstavljaju najveći problem za naše saveznike širom regiona - kazao je Peri.

Hili je dodao da nije iznenađenje što "Putinova skrivena ruka" stoji iza iranskih napada.

- Jedini svjetski lider koji trenutno profitira od rekordno visokih cijena nafte je Putin. To mu pomaže da dobije svježi priliv sredstava za njegov brutalan rat u Ukrajini - poručio je Hili.

Treba napomenuti da ova izjava nije potpuno tačna, jer se i američki predsjednik Donald Trump hvalio da SAD-u odgovara visoka cijena nafte. Izjave Donalda Trumpa ne moraju uvijek odgovarati činjenicama.

Hili je rekao da je dron koji je pogodio RAF Akrotiri, ključnu britansku vazduhoplovnu bazu na Kipru, ispaljen iz Libana ili potencijalno Iraka.

Špijunski program

Dron je pogodio dio baze koji koristi CIA-in špijunski program kodnog naziva Olive Harvest. Prema informacijama koje je objavio The Sun, pogodio je hangar u kojem se koriste špijunski avioni U-2 Dragon Lady.

- Rastavljamo i analiziramo dron koji je pogodio hangar kako bismo pronašli bilo kakve dokaze ruskih ili drugih stranih komponenti. Objavit ćemo nalaze čim ih budemo imali - rekao je Healey.

Također je istakao da HMS Dragon, razarač Kraljevske mornarice, plovi prema istočnom Sredozemlju kako bi zaštitio britanske trupe od iranskih dronova.

Na pitanje o mogućem slanju dodatnih brodova za patrolu ili uklanjanje mina u Hormuškom moreuzu, Hili je odgovorio: "Razgovaram o dodatnim opcijama s našim planerima".