Američki zračni tanker KC-135 se srušio u zapadnom Iraku

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je jedan američki vojni avion pao u Iraku i da je pokrenuta akcija spašavanja. Prema priopćenju, riječ je o avionu za dopunjavanje gorivom KC-135 koji je izgubljen u savezničkom zračnom prostoru tokom operacije kodnog naziva "Epic Fury".

U incidentu su učestvovala dva aviona. Jedan se srušio na području zapadnog Iraka, dok je drugi uspio sigurno sletjeti, potvrdila je američka vojska.

Iz CENTCOM-a su naglasili da pad nije rezultat neprijateljskog djelovanja.

- Uzrok nije bila neprijateljska vatra niti prijateljska vatra - navodi se u saopćenju.