Šta se desilo nakon pada američkog aviona: U toku potraga za posadom

Američki vojni avion za dopunjavanje gorivom KC-135, koji je učestvovao u američkoj vojnoj operaciji u Iranu, srušio se u zapadnom Iraku u četvrtak, saopštilo je više američkih zvaničnika za CBS News.

Na području pada Boeinga KC-135 Stratotankera trenutno se izvode spasilačke aktivnosti. Status posade još uvijek nije poznat. Drugi Stratotanker pretrpio je oštećenja, ali je sigurno sletio.

Prvi avion srušio se u blizini Turaibila, duž granice Iraka i Jordana, rekao je izvor iz iračke obavještajne službe za CBS News.

Prema podacima servisa za praćenje letova FlightRadar24, KC-135 je proglasio hitno stanje prije slijetanja u Tel Aviv u četvrtak navečer.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u četvrtak popodne objavilo je da su oba aviona učestvovala u istom incidentu te da pad nije bio posljedica neprijateljske vatre niti prijateljske vatre.

Ovo je četvrti javno potvrđeni pad aviona u okviru operacije pod kodnim nazivom "Epic Fury". Prošlog ponedjeljka američka vojska je takođe potvrdila da su tri F-15E Strike Eagle aviona oborena u incidentu s prijateljskom vatrom u Kuvajtu, ali su svi članovi posade, ukupno šest, sigurno katapultirani.

Svaka grana američkih oružanih snaga koristi vlastite termine za pokretanje akcija spašavanja srušenih aviona, ali se te misije uglavnom nazivaju taktičko spašavanje aviona i posade (Tactical Recovery of Aircraft and Personnel, TRAP). Ove misije se brzo pokreću nakon pada aviona i mogu biti veoma opasne, jer američke snage nastoje što prije osigurati mjesto pada prije nego što neprijateljske snage stignu. Cilj je spasiti pilote ili članove posade – koji mogu biti povrijeđeni ili mrtvi – te prikupiti ili uništiti osjetljivu opremu koja je ostala netaknuta.