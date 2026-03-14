Iranske snage objavile snimke razbijanja ćelije Mosada: Izraelci napadaju Teheran

Zbog najnovijih napada na Bliskom Istoku, Katar je objavio da se u zemlji evakuira "niz određenih područja".

- Lokalne vlasti provode ovaj potez kao "privremenu mjeru opreza, u interesu javne sigurnosti dok prijetnja ne nestane - saopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova Katara na društvenoj mreži X.

Ljudima u Kataru savjetovano je da prate službene izvore informacija i slušaju upute.

Katarske oružane snage presreću dronove i raketne napade od početka rata s Iranom, uključujući krstareću raketu i dvije balističke rakete.

Iranske vlasti uhapsile su 14 "ključnih osoba" koje su povezane sa SAD-om i Izraelom, izvještava NBC News.

Teheran je optužio pojedince da namjeravaju "stvoriti nemire, pobune i provoditi aktivnosti protiv sigurnosti" - prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji Fars.

Pritvoreni još uvijek nisu javno identificirani.

Iranske obavještajne snage napadaju skrivene neprijateljske ćelije u nekoliko provincija, ciljajući niz prijetnji, od agenata Mosada do terorističkih grupa na istoku.

Iran je prethodno izvršio slična hapšenja, pet "neprijateljskih plaćenika", s navodnim američko-izraelskim vezama, a privedeni su zbog sumnje sumnje da prikupljaju informacije iz džamija u Teheranu, izvještava agencija Fars.

Islamska Revolucionarna garda (IRGC) organizira 48. val operacije "True Promise 4" uz Hezbolah.

Izraelci upozoreni na "dane tame".

Samoubilačka bespilotna letjelica ciljala je sistem protuzračne odbrane na Američkoj ambasadi u Bagdadu.