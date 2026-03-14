Teheran: Od početka rata ubijeno više od 200 učenika i nastavnika

Portparolka iranske vlade, Fatemeh Mohadžerani, danas je izjavila da je više od 200 učenika i nastavnika ubijeno od početka rata u Iranu.

Ona je na državnoj televiziji dodala i da je 120 škola teško oštećeno, prenio je BBC.

Iranski ministar prosvete rekao je 11. marta da je do sada u američko-izraelskim udarima 206 učenika i nastavnika ubijeno, a 161 povrijeđeno.

Prema riječima portparolke, teheranska kula Azadi takođe je pretrpjela štetu.

Iransko društvo Crvenog polumjeseca navelo je da je do sada u napadima oštećeno 42.914 civilnih objekata.

Kako su naveli, od toga su 6.179 komercijalni objekti, a 36.489 su stambeni, uključujući 10.000 u Teheranu.

Istovremeno je saopšteno i da je od početka rata ozbiljno oštećeno 160 medicinskih, zdravstvenih i centara za hitne slučajeve širom zemlje.