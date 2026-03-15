Američki ministar naredio obnovu naftnih postrojenja u Kaliforniji, guverner oštro reagovao

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) naredio je u petak jednoj naftno-gasnoj kompaniji iz Teksasa da obnovi rad postrojenja u vodama južne Kalifornije, pozivajući se na Zakon o proizvodnji za potrebe odbrane (Defense Production Act).

Riječ je o objektima koji su oštećeni tokom velikog izlijevanja nafte 2015. godine.

Prema saopćenju ministarstva, ponovno pokretanje jedinice Santa Inez (Santa Ynez) kompanije Sable Offshore Corp. i naftovoda kod Santa Barbare ima za cilj smanjenje mogućih poremećaja u snabdijevanju energijom.

Ova jedinica obuhvata tri bušotine u saveznim vodama, kao i priobalne i kopnene naftovode te pogon za preradu Las Flores Kenjon (Las Flores Canyon). Postrojenje može prerađivati približno 50.000 barela nafte dnevno, a prema riječima zvaničnika, time bi se moglo zamijeniti gotovo 1,5 miliona barela uvozne sirove nafte mjesečno.

- Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) ostaje posvećena tome da na prvo mjesto stavi sve Amerikance i njihovu energetsku sigurnost - poručio je Rajt u saopćenju.

Dodao je da ovom odlukom želi osigurati američke zalihe nafte.

- Nažalost, neki državni lideri nisu se pridržavali tih istih principa, s potencijalno katastrofalnim posljedicama ne samo za njihove stanovnike, već i za našu nacionalnu sigurnost. Današnja naredba ojačat će američke zalihe nafte i obnoviti naftovodni sistem vitalan za našu nacionalnu sigurnost i odbranu, osiguravajući da vojne baze na Zapadnoj obali imaju pouzdanu energiju ključnu za vojnu spremnost - poručio je ministar.