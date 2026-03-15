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MNOGI SE PROTIVE ODLUCI

Američki ministar naredio obnovu naftnih postrojenja u Kaliforniji, guverner oštro reagovao

Ovo je pokušaj da se nezakonito ponovo pokrene naftovod čiji se operateri suočavaju s krivičnim optužbama

Kris Rajt. AP

A. O. / AP

15.3.2026

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) naredio je u petak jednoj naftno-gasnoj kompaniji iz Teksasa da obnovi rad postrojenja u vodama južne Kalifornije, pozivajući se na Zakon o proizvodnji za potrebe odbrane (Defense Production Act). 

Riječ je o objektima koji su oštećeni tokom velikog izlijevanja nafte 2015. godine.

Prema saopćenju ministarstva, ponovno pokretanje jedinice Santa Inez (Santa Ynez) kompanije Sable Offshore Corp. i naftovoda kod Santa Barbare ima za cilj smanjenje mogućih poremećaja u snabdijevanju energijom.

Ova jedinica obuhvata tri bušotine u saveznim vodama, kao i priobalne i kopnene naftovode te pogon za preradu Las Flores Kenjon (Las Flores Canyon). Postrojenje može prerađivati približno 50.000 barela nafte dnevno, a prema riječima zvaničnika, time bi se moglo zamijeniti gotovo 1,5 miliona barela uvozne sirove nafte mjesečno.

- Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) ostaje posvećena tome da na prvo mjesto stavi sve Amerikance i njihovu energetsku sigurnost - poručio je Rajt u saopćenju.

Dodao je da ovom odlukom želi osigurati američke zalihe nafte.

- Nažalost, neki državni lideri nisu se pridržavali tih istih principa, s potencijalno katastrofalnim posljedicama ne samo za njihove stanovnike, već i za našu nacionalnu sigurnost. Današnja naredba ojačat će američke zalihe nafte i obnoviti naftovodni sistem vitalan za našu nacionalnu sigurnost i odbranu, osiguravajući da vojne baze na Zapadnoj obali imaju pouzdanu energiju ključnu za vojnu spremnost - poručio je ministar.

Prvog dana svog drugog mandata, predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom je ukinuo zabranu budućeg bušenja nafte u priobalnim područjima istočne i zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, koju je ranije uveo bivši predsjednik Džo Bajden (Joe Biden).

Ovakav potez oštro je kritikovao guverner Kalifornije Gejvin Njuzom (Gavin Newsom).

- Ovo je pokušaj da se nezakonito ponovo pokrene naftovod čiji se operateri suočavaju s krivičnim optužbama i koje višestruke sudske odluke sprječavaju da nastave s radom. Kalifornija neće mirno posmatrati dok administracija Donalda Trampa pokušava žrtvovati naše obalne zajednice, našu okolinu i našu obalnu ekonomiju vrijednu 51 milijardu dolara. Administracija Donalda Trampa i Sable ignorišu više sudskih odluka i ponovo ćemo ih vidjeti na sudu - naveo je Njuzom u saopćenju.

Podsjećanja radi, Kalifornija je u januaru podnijela tužbu protiv savezne vlade zbog odobravanja planova kompanije Sable iz Hjustona (Houston) za ponovno pokretanje naftovoda duž obale. Demokratski državni tužilac Rob Bonta (Rob Bonta) tada je poručio da država nadzire naftovode kroz okruge Santa Barbara i Kern te da savezna vlada "nema pravo da uzurpira regulatorna ovlaštenja Kalifornije".

# TEKSAS
# NAFTA
# SAD
# DONALD TRUMP
# CHRIS WRIGHT
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