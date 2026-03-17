Američki senator: Pričao sam s Trampom, nikada u životu ga nisam čuo tako ljutitog

Američki senator Lindzi Grem (Lindsey Graham), republikanac iz Južne Karoline, izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izuzetno ljut zbog toga što evropski saveznici ne žele pružiti vojnu pomoć u osiguravanju prolaza kroz Hormuški moreuz.

"Bahost naših saveznika"

- Upravo sam razgovarao s predsjednikom SAD-a o nespremnosti naših evropskih saveznika da osiguraju resurse za održavanje prohodnosti Hormuškog moreuza, što Evropi koristi daleko više nego Americi. Nikad ga u životu nisam čuo tako ljutitog. Dijelim taj bijes s obzirom na ono što je na kocki.

Bahato je od naših saveznika tvrditi da Iran s nuklearnim oružjem nije veliki problem i da je vojna akcija kako bi se ajatolah spriječio u nabavci nuklearne bombe naš problem, a ne njihov. Evropski pristup obuzdavanju nuklearnih ambicija ajatolaha pokazao se kao potpuni promašaj.

Posljedice slabog angažmana u osiguravanju Hormuškog moreuza bit će dalekosežne i za Evropu i za Ameriku. Smatram se snažnim zagovornikom savezništava, ali u ovakvom trenutku, kada su na ozbiljnoj kušnji, počinjem preispitivati njihovu vrijednost. Siguran sam da nisam jedini senator koji tako razmišlja - napisao je Grem na platformi X.

Trampova reakcija

Tramp je ranije u Ovalnom uredu odgovorio na pitanje novinara o uključivanju američkih saveznika u pratnju naftnih tankera kroz Hormuški moreuz.

- Pa, nama ne treba ničija pomoć - započeo je Tramp, dodajući da su saveznici iz NATO-a podržavali ono što su Sjedinjene Američke Države učinile te da je bilo vrlo važno ukloniti nuklearnu prijetnju iz Irana.

- Amerika je to učinila vrlo odlučno - rekao je, dodajući da su uništili iransku vojsku, mornaricu i ratnou avijaciju.

Govoreći o NATO-u, Tramp je poručio da saveznici čine "veliku grešku".

- Ne trebamo ih, ali trebali su biti uz nas - ustvrdio je.

Na dodatno pitanje o izjavi Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) da se Francuska neće pridružiti misiji u Hormuškom moreuzu dok traju sukobi, Tramp je odgovorio da će Makron uskoro napustiti dužnost.