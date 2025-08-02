Senator podržao Trampovu nuklearnu prijetnju: Za "prijatelje" Ruse je imao jednu poruku

Nakon najave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) o raspoređivanju dvije nuklearne podmornice bliže Rusiji, reagovao je američki senator Lindzi Grem (Lindsey Graham), kazavši da za Kremlj ima jednu poruku.

Osvrnuvši se na Trampovu najavu i razloge raspoređivanja nuklearnih podmornica, Grem je rekao kako Tramp teži ka miru.

- Za moje prijatelje u Rusiji. Predsjednik Tramp traži mir, a ne sukob. Međutim, molim vas, shvatite da on nije Obama, nije Bajden (Biden) i da se s njim neće igrati. Vi ste se zaigrali – izjavio je on.

U intervjuu za Newsmax, Tramp je govorio o raspoređivanju nuklearnih podmornica te je rekao kako je to uradio zbog izjava bivšeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva (Dmitry).