Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"TEŽI SE KA MIRU"

Senator podržao Trampovu nuklearnu prijetnju: Za "prijatelje" Ruse je imao jednu poruku

Kada spomenete riječ „nuklearno“, znate, oči mi zasjaju, kaže Tramp

Lindzi Grem. AP

A. O.

2.8.2025

Nakon najave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) o raspoređivanju dvije nuklearne podmornice bliže Rusiji, reagovao je američki senator Lindzi Grem (Lindsey Graham), kazavši da za Kremlj ima jednu poruku.

Osvrnuvši se na Trampovu najavu i razloge raspoređivanja nuklearnih podmornica, Grem je rekao kako Tramp teži ka miru.

- Za moje prijatelje u Rusiji. Predsjednik Tramp traži mir, a ne sukob. Međutim, molim vas, shvatite da on nije Obama, nije Bajden (Biden) i da se s njim neće igrati. Vi ste se zaigrali – izjavio je on.

U intervjuu za Newsmax, Tramp je govorio o raspoređivanju nuklearnih podmornica te je rekao kako je to uradio zbog izjava bivšeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva (Dmitry).

- Pa, bivši predsjednik Rusije, koji je sada zadužen za jedno od najvažnijih vijeća, rekao je neke stvari koje su bile vrlo loše, govoreći o nuklearnom oružju. Kada spomenete riječ „nuklearno“, znate, oči mi zasjaju i kažem: „Bolje da budemo oprezni“, jer je to krajnja prijetnja - poručio je Tramp.

Poručio je i to kako Medvedev nije trebao govoriti o sovjetskom sistemu "Mrtva ruka" za izvođenje nuklearnih udara u krajnjoj nuždi.

- Nije trebao to reći. Govorio je to i u prošlosti. Zato uvijek želimo biti spremni. Zato sam poslao u regiju dvije nuklearne podmornice. Samo želim biti siguran da su njegove riječi samo riječi i ništa više od toga - naveo je.

# LINDSEY GRAHAM
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.