Republikanci guraju izgradnju dvorane u Bijeloj kući nakon pucnjave, demokrati oštro protiv

Republikanci u američkom Kongresu pokrenuli su inicijative za odobravanje i finansiranje izgradnje dvorane u Bijeloj kući, nakon pucnjave tokom večere dopisnika u Vašingtonu (Washingtonu).

Novi prijedlog zakona republikanskih senatora predviđa izdvajanje 400 miliona dolara za izgradnju objekta, kao i sigurnosne infrastrukture ispod njega. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ranije je tvrdio da bi dvoranu finansirali privatni donatori, ali senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) izjavio je da bi takva sredstva trebala biti iskorištena samo za "kupovinu porculana i sličnih stvari."

Grejem je naglasio da projekat nije samo Trampova želja, već pokušaj da predsjednik ubuduće organizuje događaje u sigurnijem okruženju, umjesto u hotelima poput Vašington Hiltona (Washington). Prema navodima FBI-ja, muškarac koji je, kako tvrde vlasti, pokušao ući na večeru s vatrenim oružjem i noževima, imao je rezervisanu sobu u tom hotelu.