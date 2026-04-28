Republikanci guraju izgradnju dvorane u Bijeloj kući nakon pucnjave, demokrati oštro protiv

Republikanci u američkom Kongresu pokrenuli su inicijative za odobravanje i finansiranje izgradnje dvorane u Bijeloj kući, nakon pucnjave tokom večere dopisnika u Vašingtonu (Washingtonu).
Novi prijedlog zakona republikanskih senatora predviđa izdvajanje 400 miliona dolara za izgradnju objekta, kao i sigurnosne infrastrukture ispod njega. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) ranije je tvrdio da bi dvoranu finansirali privatni donatori, ali senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) izjavio je da bi takva sredstva trebala biti iskorištena samo za "kupovinu porculana i sličnih stvari."
Grejem je naglasio da projekat nije samo Trampova želja, već pokušaj da predsjednik ubuduće organizuje događaje u sigurnijem okruženju, umjesto u hotelima poput Vašington Hiltona (Washington). Prema navodima FBI-ja, muškarac koji je, kako tvrde vlasti, pokušao ući na večeru s vatrenim oružjem i noževima, imao je rezervisanu sobu u tom hotelu.
Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen) pojavio se u ponedjeljak pred sudom zbog federalnih optužbi za pokušaj atentata na Trampa. Tokom incidenta u subotu ispaljeni su hici ispred sale, nakon čega je predsjednik evakuisan s bine dok su se hiljade gostiju sklanjale ispod stolova.
Podršku zasebnim mjerama za odobravanje dvorane najavili su i zastupnica Loren Bobert (Lauren Boebert), kao i senatori Rend Pol (Rand Paul) i Tim Šihi (Tim Sheehy). Šihi je na mreži X napisao: „Sramota je za najjaču naciju na svijetu da ne možemo organizovati skupove u glavnom gradu, uključujući i one kojima prisustvuje naš predsjednik, bez prijetnje nasiljem i pokušaja atentata.”
Demokrati se, međutim, protive projektu još otkako je Tramp bez saglasnosti Kongresa srušio dio Bijele kuće kako bi napravio prostor za gradnju, a cijeli projekat suočio se i s tužbama.
Čak Šumer (Chuck Schumer) poručio je da bi republikanci, ukoliko zaista žele unaprijediti sigurnost, trebali finansirati Tajnu službu, a ne „luksuznu Trampovu dvoranu”.