Lindzi Grejm: Američka vojska treba iskoristiti priliku za zauzimanje iranskog ostrva Hark

- Umoran sam od svih tih "foteljaških komentatora". Ovo bi bila nevjerovatna vojna operacija. Postoji velika razlika kada govorite o snagama na terenu. Vjerujem marincima. Vjerujem Ministarstvu odbrane. Uradili smo Iwo Jimu, možemo i ovo. Onog dana kada budemo kontrolirali ovo ostrvo, režim terora bit će oslabljen - poručio je Grejm.

Iako je novinarka naglasila da bi, prema svim analizama, zauzimanje ostrva moglo dovesti do velikog broja žrtava, Grejm je imao drugačije mišljenje.

Američki republikanski senator i prijatelj Donalda Trampa (Trump), Lindzi Grejm (Lindsey Graham), komentirao je mogućnost zauzimanja iranskog ostrva Hark, ističući kako bi američka vojska trebala iskoristiti ovu priliku.

Njegova izjava izazvala je žestoke reakcije unutar SAD-a, a među onima koji su reagirali bio je i senator Džejson Krou (Jason Crow).

- Ne, Lindzi, nismo "uradili" Iwo Jimu. Skoro 7.000 Amerikanaca je poginulo, a 19.000 je ranjeno na Iwo Jimi. Oni su se borili za našu slobodu, ali uz podršku i odobrenje američkog Kongresa i naroda - odgovorio je Krou.

Bitka za Iwo Jimu, koja je počela u februaru 1945. godine, trajala je nešto više od mjesec dana. Američke snage iskrcale su se na ostrvo s ciljem preuzimanja kontrole nad aerodromima, suočivši se s jednom od najtežih bitaka koje su Sjedinjene Američke Države doživjele tokom Drugog svjetskog rata.

Japanci su izgubili više od 21.000 vojnika, dok su Amerikanci, kako je spomenuto, izgubili oko 7.000 svojih vojnika. Podizanje američke zastave na vrhu planine Suribachi na ostrvu postalo je jedno od najpoznatijih fotografija iz tog perioda.