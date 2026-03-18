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IZAZVAO POŽAR

Iranski projektil pao blizu australske baze u UAE: Napadi širom Zaljeva se nastavljaju

Iranska raketa pogodila je bazu i tokom prvog vikenda sukoba, no i tada je prošlo bez povrijeđenih

Australska baza u UAE. X

Dž. R.

18.3.2026

Iranski projektil pao je na cestu u blizini vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju koriste australske snage i izazvao manji požar, potvrdio je australski premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese). 

Vatra je nanijela manju štetu na stambenom objektu i medicinskoj ustanovi pored zračne baze Al Minhad, no niko od australskih vojnika nije povrijeđen, dodao je. To je drugi iranski napad na tu bazu, koja se nalazi tridesetak minuta vožnje od Dubaija, u gotovo tri sedmice koliko traje rat sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. 

Iranska raketa pogodila je bazu i tokom prvog vikenda sukoba, no i tada je prošlo bez povrijeđenih.

Sistemi protuzračne odbrane UAE-a u utorak su djelovali protiv 45 bespilotnih letjelica i 10 balističkih projektila, saopćilo je ministarstvo odbrane. Navode kako su i tokom noći nastavili odgovarati na neodređeni broj "prijetnji projektilima i dronovima iz Irana".

Saudijska Arabija

Ministarstvo odbrane je u srijedu rano ujutro izvijestilo o presretanju projektila ispaljenog na središnju pokrajinu Al-Kharj. 

Krhotine su pale u blizini zračne baze Princ Sultan, no nije bilo štete.

Kuvajt

Kuvajtska protuzračna odbrana tokom noći je srušila neodređeni broj "neprijateljskih projektila i dronova", izvijestila je u srijedu rano ujutro državna novinska agencija.

Bahrein

Odbrambene snage Bahreina potvrdile su u utorak navečer da su zemlju tokom dana pogodile dvije bespilotne letjelice. 

Dodali su kako se njihovi sistemi protuzračne odbrane nastavljaju "suočavati s uzastopnim valovima" iranskih napada.

# UAE
# SAUDIJSKA ARABIJA
# KUVAJT
# BAHREIN
# IRAN
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