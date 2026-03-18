Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJAD

Saudijci objavili detalje iranskog napada: Presretnute četiri balističke rakete, ali i dronovi

Ostaci presretnutih raketa pali su na različita područja u glavnom gradu

Rijad. Platforma X

M. Až.

18.3.2026

Nakon što su u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu odjeknule eksplozije, Ministarstvo odbrane ove zemlje objavilo je nove detalje o presretnutim dronovima i raketama.

Prema izvještaju saudijskog ministarstva odbrane, vojska je presrela i uništila četiri balističke rakete koje su lansirane prema Rijadu.

Ostaci presretnutih raketa pali su na različita područja u glavnom gradu, saopćilo je ministarstvo, dodajući da prve procjene ne ukazuju na štetu ili povrijeđene.

- Presreli smo i uništili dron koji je pokušao prići jednom od plinskih postrojenja u Istočnoj provinciji, a operacija presretanja i uništenja nije rezultirala štetom - navelo je ministarstvo.

Ranije je ministarstvo saopćilo da se protuzračna odbrana Kraljevine suočava s balističkom prijetnjom u Rijadu.

Također, ranije u srijedu ministarstvo je objavilo da su presretnute i uništene dvije balističke rakete lansirane prema Istočnoj provinciji.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# RIJAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.