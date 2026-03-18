Saudijci objavili detalje iranskog napada: Presretnute četiri balističke rakete, ali i dronovi

Nakon što su u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu odjeknule eksplozije, Ministarstvo odbrane ove zemlje objavilo je nove detalje o presretnutim dronovima i raketama.

Prema izvještaju saudijskog ministarstva odbrane, vojska je presrela i uništila četiri balističke rakete koje su lansirane prema Rijadu.

Ostaci presretnutih raketa pali su na različita područja u glavnom gradu, saopćilo je ministarstvo, dodajući da prve procjene ne ukazuju na štetu ili povrijeđene.

- Presreli smo i uništili dron koji je pokušao prići jednom od plinskih postrojenja u Istočnoj provinciji, a operacija presretanja i uništenja nije rezultirala štetom - navelo je ministarstvo.

Ranije je ministarstvo saopćilo da se protuzračna odbrana Kraljevine suočava s balističkom prijetnjom u Rijadu.

Također, ranije u srijedu ministarstvo je objavilo da su presretnute i uništene dvije balističke rakete lansirane prema Istočnoj provinciji.