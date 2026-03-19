Iranski napadi na zaljevske zemlje razotkrili njihovu veliku ranjivost

Dubai je na društvenim mrežama godinama izgledao kao mjesto gdje ratovi i krize ne postoje - grad luksuza, niskih poreza i beskrajnih poslovnih prilika.

Instagram i Tik Tok pretvorili su ga u simbol glamuroznog života: jahte, neboderi, luksuzni hoteli i poslovne prilike bez poreza. Influenceri, investitori i digitalni nomadi promovirali su ga kao moderni raj u kojemu se može živjeti glamurozno i sigurno, daleko od geopolitičkih trvenja koja opterećuju ostatak svijeta.

Eksplozija projektila

No kada su krajem februara i početkom marta 2026. iznad njegovih nebodera počeli eksplodirati projektili, digitalna slika savršenog grada sudarila se s brutalnom stvarnošću Bliskog istoka. Rakete i dronovi lansirani iz Irana podsjetili su da ni najbogatija metropola Zaljeva nije izvan dosega regionalnog sukoba.

Prema podacima emiratskog ministarstva odbrane, Iran je prema UAE ispalio ukupno 189 balističkih projektila i 941 dron, od kojih je velika većina presretnuta, no 71 dron ipak je pao na tlo države.

Krhotine su oštetile objekte u Dubaiju uključujući područja na Otocima palmi i hotela Burdž Al Arab, a izbio je i požar u industrijskom kompleksu Ruvais u Abu Dabiju, dom najveće naftne rafinerije u zemlji.

To je prisililo nacionalnu naftnu kompaniju da privremeno zatvori postrojenje kapaciteta 922.000 barela na dan. Napadi su uzrokovali tri smrtna slučaja i 94 povrede, među ljudima 18 različitih nacionalnosti, uglavnom stranih radnika.

Primarni cilj

UAE je, prema analizama, bio Iranski primarni cilj u Zaljevu, što je donekle paradoksalno s obzirom na to da je bilateralna trgovina dviju država dosegla 28 milijardi dolara u 2024. godini, čineći UAE Iranskim drugim najvećim trgovinskim partnerom nakon Kine, dok u UAE živi oko pola miliona iranskih državljana.

Iran je kao opravdanje za napade citirao višedesetljetni strateški savez Abu Dabija s Washingtonom - UAE je prošle godine proglašen "ključnim odbrambenim partnerom" SAD - kao i Abrahamske sporazume iz 2020. kojima su UAE i Izrael normalizirali odnose. Za Teheran, koji Izrael smatra glavnim regionalnim protivnikom, takvo zbližavanje predstavlja dovoljan razlog da UAE tretira kao dio suprotstavljenog geopolitičkog bloka.

Napadi na UAE nisu izoliran incident nego dio šireg sukoba koji se u roku od svega sedam dana proširio na cijeli Zaljev. Iranski napadi pogodili su i međunarodne zračne luke u Dubaiju, Abu Dabiju i Kuvajtu, prisiljavajući aviokompanije da obustave letove širom Bliskog istoka, dok su karte letova prikazivale gotovo potpuno prazni zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela i Bahreina.

Ali Bakir, obrambeni analitičar i profesor na Univerzitetu u Kataru, opisao je strateški problem: "Sukob je pokazao strukturalne ranjivosti. Uprkos desetljećima teških odbrambenih ulaganja, zaljevske države ostaju visoko izložene raketnom i dronskom ratovanju. Sistemi protuzračne odbrane mogu presretati, ali ne u velikom omjeru niti po niskim troškovima. Takozvani napadi zasićenjem, tj. ogromnim brojem letjelica, ozbiljno zabrinjavaju"

Politički problem

Zaljevskim državama sukob stvara iznimno složen politički problem. S jedne strane, sigurnosno ovise o američkoj vojnoj zaštiti, a s druge su godinama ulagale napore u upravljanje odnosima s Iranom kako bi zaštitile svoju energetsku infrastrukturu i privredni model.

Ryan Bohl, viši analitičar za Bliski istok pri RANE Networku, upozorio je da bi "ako se iranski napadi nastave, moglo očekivati da će zaljevske arapske države eventualno sudjelovati u protunapadima".

Napetosti postoje i unutar samog saveza s Vašingtonom. Diplomatski izvori tvrde da neke zaljevske države smatraju kako ih SAD nije dovoljno upozorio na moguće posljedice napada na Iran.

Mina Al-Oraibi, urednica emiratskog lista The National, opisala je brzu promjenu raspoloženja u javnosti.

- Jutro kada je rat počeo, razgovarali ste s ljudima koji su bili stvarno uznemireni zbog toga što su Izrael i SAD krenuli vojnom opcijom, ali vrlo brzo, kada je Iran počeo udarati UAE i druge države, bijes i osjećaj nepravde okrenuli su se prema Americi - kazala je.

Uz sigurnosnu dimenziju, sukob ima i teške privredne posljedice za državu čiji je cijeli ekonomski model utemeljen na percepciji stabilnosti i sigurnosti.

Zabrinutost je najviše istaknuo Halif Al Habtura, jedan od najbogatijih poslovnih ljudi u Dubaiju i osnivača konglomerata koji je jedan od arhitekata modernog Dubaija. U otvorenom pismu upućenom Trampu na platformi X 5. marta 2026., Al Habtur je postavio izravno pitanje: "Ko ti je dao ovlast da uvučeš našu regiju u rat s Iranom? Ko ti je dao dozvolu da našu regiju pretvoriš u ratište?"

- Naše ekonomije, naša sigurnost i stabilnost naših naroda nisu arene za obračune velikih sila. Mi smo zagovornici stabilnosti i mira, i nismo odabrali biti dio ove konfrontacije. Pa ipak, plaćamo cijenu eskalacije koju nismo stvorili - naglasio je.

Pismo je privuklo gotovo tri miliona pregleda i pokrenulo rijetku javnu raspravu o granicama emiratske lojalnosti prema Vašingtonu.

Influenceri i dalje snimaju

Dok se političari bave strategijom, diplomatijom i vojnim odgovorima, društvene mreže nude potpuno drugačiju perspektivu. Influenceri koji su godinama promovirali Dubai kao savršenu destinaciju sada objavljuju snimke presretanja raketa iznad nebodera ili pokušavaju uvjeriti pratitelje da život u gradu i dalje funkcionira normalno.

Za mnoge od njih situacija je bila neugodno otrežnjenje. Grad koji je na Instagramu izgledao kao izolirani otok luksuza odjednom se našao u središtu jedne od najopasnijih regionalnih kriza od Zaljevskog rata naovamo.

Kontrast između digitalnog glamura i geopolitičke stvarnosti nikada nije bio oštriji. Godinama je Dubai bio predstavljan kao sigurna oaza za kapital i luksuz, mjesto gdje globalne elite mogu živjeti izvan političkih turbulencija.

Projektili koji su udarili u Burdž Al Arab i zapalili luke pokazali su nešto drugo: u svijetu sukobljenih velikih sila i dubokih regionalnih rivalstava, čak ni najblještaviji gradovi ne mogu pobjeći geopolitici.