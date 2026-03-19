Gori na Bliskom istoku: Brutalni napadi na američke vojne baze

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars, u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri sedmice rata, Faisal bin Farhan optužio je Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

- Ovaj pritisak Irana politički i moralno će mu se obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Navodno su samoubilački dronovi pogodili američku vojnu bazu na sjeveru Iraka, uzrokujući više eksplozija u Erbilu.

Prijavljene su eksplozije u američkoj vojnoj bazi u Kuvajtu

Najmanje ​18 iranskih zdravstvenih radnika poginulo je u nedavnim američko-izraelskim napadima ​Prema riječima šefa Iranske medicinske organizacije, više od 18 zdravstvenih radnika poginulo je u američko-izraelskim napadima na medicinske centre širom Irana.