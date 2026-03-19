Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJAD BIO META NAPADA

Gori na Bliskom istoku: Brutalni napadi na američke vojne baze

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, poručeno je

Rat na Bliskom istoku sve više eskalira. Screenshot

M. P.

19.3.2026

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars, u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri sedmice rata, Faisal bin Farhan optužio je Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

- Ovaj pritisak Irana politički i moralno će mu se obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Navodno su samoubilački dronovi pogodili američku vojnu bazu na sjeveru Iraka, uzrokujući više eksplozija u Erbilu.

Prijavljene su eksplozije u američkoj vojnoj bazi u Kuvajtu

Najmanje ​18 iranskih zdravstvenih radnika poginulo je u nedavnim američko-izraelskim napadima ​Prema riječima šefa Iranske medicinske organizacije, više od 18 zdravstvenih radnika poginulo je u američko-izraelskim napadima na medicinske centre širom Irana.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# RIJAD
# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.