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RUSIJA

Hiljade muslimana na moskovskim ulicama za Ramazanski bajram

Hiljade muslimana u Moskvi okupilo se kako bi obilježili Ramazanski bajram na ulicama i javnim prostorima jer su kapaciteti džamija bili prekoračeni

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

20.3.2026

Hiljade muslimana u Moskvi okupilo se u petak, 20. marta, kako bi obilježili Ramazanski bajram na ulicama i javnim prostorima jer su kapaciteti džamija bili prekoračeni.

Vjernici su se okupili u glavnim islamskim centrima širom grada, a hiljade su klanjale bajram-namaz na ulicama i javnim parkovima pod strogim osiguranjem.

Ravil Gaynutdin, predsjednik Vjerskog odbora muslimana Ruske Federacije, predvodio je kongregaciju i održao propovijed u Moskovskoj katedralnoj džamiji.

Slične velike ramazanske molitve održane su i u većim gradovima širom zemlje, uključujući Sankt Peterburg, Jekaterinburg, Vladivostok, Ufu, Kazan i Grozni.

Očekuje se da će muslimansko stanovništvo u Rusiji dostići 30 posto do 2033. godine.

# MOSKVA
# RUSIJA
# BAJRAM
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