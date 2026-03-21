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OGLASILO SE MINISTARSTVO

Amerikanci pojačavaju pritisak: Nove sankcije za Hezbolah, u priči i Slovenija

Američke vlasti navode da se radi o značajnom kanalu finansiranja te organizacije

Nove sankcije za Hezbolah. Screenshot

Z. V.

21.3.2026

Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele su nove sankcije mreži pojedinaca i kompanija koje su, prema navodima američkih vlasti, povezane s organizacijom Hezbolah (Hezbollah), saopćilo je američko ministarstvo finansija.

Sankcije obuhvataju ukupno 16 osoba i pravnih subjekata, a na čelu te mreže, prema američkim tvrdnjama, nalazi se finansijer Hezbolaha Alaa Hassan Hameih, koji je ranije bio povezan sa sektorom javnih ulaganja.

Prema informacijama koje prenosi Associated Press, mreža je djelovala u više država, među kojima je i Slovenija. Američko ministarstvo finansija procjenjuje da je od 2020. godine putem tih aktivnosti više od 100 miliona dolara preusmjereno u korist Hezbolaha.

Američke vlasti navode da se radi o značajnom kanalu finansiranja te organizacije. U.S. Department of State je Hezbolah proglasio globalnom terorističkom organizacijom 2001. godine, dok se na listi stranih terorističkih organizacija nalazi još od 1997. godine.

# HEZBOLLAH
# SAD
# SLOVENIJA
# ALAA HASSAN HAMENEIH
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