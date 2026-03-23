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U LONDONU

Zapaljena četiri vozila hitne pomoći: Policija incident tretira kao antisemitski zločin

Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju Jevrejskoj zajednici zapaljena u Golders Greenu, poručili su iz policije

U Londonu zapaljena četiri vozila hitne pomoći. Screenshot

A. O.

23.3.2026

U Londonu su zapaljena četiri vozila hitne pomoći, u noći sa nedjelje na ponedjeljak.

Riječ je o vozilima koja pripadaju jevrejskoj organizaciji Hatzolah, a incident su zabilježile nadzorne kamere.

Kola hitne pomoći bila su parkirana ispred sinagoge Machzike Hadath u Golders Greenu, a britanska policija je saopćila da se ovaj incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

- Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju Jevrejskoj zajednici zapaljena u Golders Greenu. Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje - poručili su iz policije.

Hatzolah je neprofitna volonterska organizacija koja se bavi medicinskim hitnim intervencijama.

Više boca s gasom u vozilima eksplodiralo je, što je izazvalo pucanje stakala na obližnjem stambenom bloku, stoji u saopćenju. Dodaje se da povrijeđenih nije bilo te da je požar stavljen pod kontrolu.

# LONDON
# VOZILA
# HITNA POMOĆ
# HATZOLAH
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