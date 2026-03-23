Sirene se oglasile u Bahreinu, Saudijska odbrana srušila dronove

U Bahreinu su se oglasile sirene za zračnu opasnost, saopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova i pozvalo građane da se sklone na najbližu sigurnu lokaciju.

Sirene su se aktivirale četiri puta u posljednja 24 sata.

Saudijsko ministarstvo obrane objavilo je u nizu poruka na X-u da su njihove snage u proteklih nekoliko sati presrele i uništile četiri drona koja su letjela prema Istočnoj provinciji.

Glasnogovornik ministarstva, Turki al-Maliki, u priopćenju je potvrdio da su bespilotne letjelice "otkrivene i neutralizirane".