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Sirene se oglasile u Bahreinu, Saudijska odbrana srušila dronove

Saudijsko ministarstvo obrane objavilo je u nizu poruka na X-u da su njihove snage u proteklih nekoliko sati presrele i uništile četiri dron

Fotografija je ilustrativnog karaktera. Anadolija

M. Až.

23.3.2026

U Bahreinu su se oglasile sirene za zračnu opasnost, saopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova i pozvalo građane da se sklone na najbližu sigurnu lokaciju.

Sirene su se aktivirale četiri puta u posljednja 24 sata.

Saudijsko ministarstvo obrane objavilo je u nizu poruka na X-u da su njihove snage u proteklih nekoliko sati presrele i uništile četiri drona koja su letjela prema Istočnoj provinciji.

Glasnogovornik ministarstva, Turki al-Maliki, u priopćenju je potvrdio da su bespilotne letjelice "otkrivene i neutralizirane".

# SAUDIJSKA ARABIJA
# BAHREIN
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