Tramp najavio: Kuba je sljedeća

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je "Kuba sljedeća" tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, u kojem je hvalio uspjehe američkih vojnih akcija u Venecueli i Iranu.

Iako Tramp nije precizirao šta tačno planira da uradi u vezi sa tom ostrvskom državom, često je govorio da vjeruje kako je vlast u Havani, suočena sa teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.

Njegova administracija je posljednjih sedmica otvorila pregovore sa dijelovima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp nagovijestio da bi i vojna akcija mogla biti moguća, piše agencija Rojters.

"Izgradio sam ovu veliku vojsku. Rekao sam: ‘Nikada nećete morati da je koristite.’ Ali ponekad morate da je koristite. I Kuba je, usput, sljedeća", rekao je Tramp na konferenciji u petak.

"Ali pravite se da to nijesam rekao. Pravite se da nijesam".

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel priznao je da ta zemlja vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušala da izbjegne moguću vojnu konfrontaciju. Kubanska ekonomija ozbiljno je pogođena poremećajima u uvozu nafte, od koje zavisi rad elektrana i saobraćaja.

Prije američke operacije u kojoj je u januaru uhapšen sada svrgnuti venecuelanski lider Nikolas Maduro, Venecuela je obezbjeđivala veliki dio kubanskih potreba za naftom, ali je nova vlast u Karakasu, pod pritiskom Vašingtona, obustavila te isporuke.

Ranije u martu, Tramp je rekao da bi Kuba mogla biti predmet "prijateljskog preuzimanja", da bi zatim dodao: "Možda to neće biti prijateljsko preuzimanje".