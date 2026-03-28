Mask navodno učestvovao u razgovoru Trampa i Modija o Iranu

Milijarder Ilon Mask (Elon Musk) učestvovao je u utorak u telefonskom razgovoru predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i indijskog premijera Narendre Modija o eskalirajućoj krizi na Bliskom istoku, prenosi New York Times.

Kako navode dva američka zvaničnika, uključivanje Maska sugeriše da su on i Tramp ponovo u boljim odnosima, nakon što su se prošlog ljeta razišli zbog Maskovog odlaska iz administracije, gdje je imao zadatak smanjenja broja zaposlenih. Njih dvojica su, prema izvorima, posljednjih mjeseci izgladili odnose.

Nije jasno zašto je Mask prisustvovao razgovoru niti da li je govorio. Njegove kompanije već imaju značajne investicije od državnih fondova zemalja Bliskog istoka, uključujući Saudijsku Arabiju i Katar, a Mask već dugo želi veće komercijalno prisustvo u Indiji. SpaceX, njegova privatna raketna kompanija, razmatra inicijalnu javnu ponudu akcija kasnije ove godine, što bi moglo biti ugroženo ako se globalni ekonomski uslovi pogoršaju.

Tema razgovora američkog i indijskog lidera bila je posebno kontrola iranske vojske nad Hormuškim moreuzom, ključnim za transport nafte i gasa. Obustava pomorskog saobraćaja kroz moreuz dovela je do rasta cijena energije širom svijeta, a neke azijske zemlje razmatraju racionalizaciju goriva.

- Od suštinskog je značaja za cijeli svijet da Hormuški moreuz ostane otvoren, bezbjedan i dostupan. Saglasili smo se da ostanemo u kontaktu u vezi s naporima usmjerenim ka miru i stabilnosti - napisao je Modi na društvenim mrežama.

Zvanična saopštenja nijedne vlade nisu pomenula Maskovo prisustvo. Iako je Mask u prošlosti pomogao Trampu da bude izabran i imao ulogu u rezanju savezne birokratije, trenutno nema funkciju u vladi. U prvim mjesecima Trampove administracije imao je status „specijalnog državnog službenika“ i nadgledao grupu DOGE, koja je pokušavala sprovesti duboke rezove u radu federalne administracije.