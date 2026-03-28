Teška noć za Izrael: Zasjede Hezbolaha ostavile više mrtvih i ranjenih

Dva izraelska vojnika su teško ranjena, dok je sedam zadobilo lakše povrede tokom sukoba s borcima Hezbollah u južnom Libanu u petak i tokom noći na subotu, saopćile su Izraelske odbrambene snage. Istovremeno, Hezbollah je nastavio napade raketama i dronovima na sjever Izraela.

U jednom od incidenata u petak, dvojica vojnika ranjena su nakon što je na njih ispaljena protivtenkovska raketa tokom okršaja s borcima Hezbollaha. Jedan vojnik je zadobio teške povrede, dok je drugi prošao s lakšim ozljedama.

Tokom noći zabilježen je još jedan napad, u kojem je jedan vojnik teško ranjen, a šest ih je lakše povrijeđeno usljed raketne paljbe Hezbollaha u južnom Libanu.

Prema navodima izraelske vojske, četiri vojnika su poginula u operacijama u Libanu otkako su sukobi eskalirali nakon izraelskih udara na Iran.

U međuvremenu, Hezbollah je nastavio intenzivne raketne napade na sjever Izraela, zbog čega su stanovnici bili primorani potražiti zaklon u skloništima.