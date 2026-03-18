Francuska: Nerazumno tražiti razoružanje Hezbolaha dok traje bombardovanje

- Izrael je dugo bio prisutan u Libanu i nije uspio eliminisati vojne kapacitete Hezbolaha. Zbog toga sada ne može očekivati od libanske vlade da to učini za nekoliko dana bombardovanja - rekao je Žan-Iv Le Drijan.

On je istakao da jedino pregovori mogu dovesti do rješenja krize u kojoj je, prema navodima libanskih vlasti, više od 900 ljudi poginulo u izraelskim napadima otkako je Hezbolah ušao u regionalni sukob kao podrška Teheranu.

Nerealno je očekivati da libanske vlasti razoružaju Hezbolah, koji ima podršku Irana, u trenutku dok Izrael provodi zračne napade na tu zemlju, poručio je francuski posebni izaslanik za Libanon, Žan-Iv Le Drijan (Jean-Yves Le Drian).

Odbacivanje ponude

Izrael je odbacio ponudu Bejruta za direktne pregovore, ocijenivši je zakašnjelom i nedovoljnom, iako libanske vlasti dijele cilj razoružanja Hezbolaha. Istovremeno, strahuju da bi takav potez mogao izazvati novi građanski sukob, tvrde izvori upoznati sa situacijom.

Predsjednik Žozef Aun (Joseph Aoun) izrazio je spremnost za pokretanje direktnog dijaloga s Izraelom, koji izvodi napade na Liban otkako je Hezbolah 2. marta pokrenuo napade na izraelsku teritoriju. Hezbolah je odbacio tu inicijativu i nastavio borbene aktivnosti.

Francuska, koja ima dugogodišnje veze s Libanom, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušava preuzeti posredničku ulogu u rješavanju sukoba.

- Postoji prostor za pregovore i dogovor, ali je neophodno da sve strane pokažu volju - naglasio je Le Drijan.

Razgovori se nastavljaju

Prema diplomatskim izvorima, Francuska je prošle sedmice predstavila vlastite prijedloge kao odgovor na američke inicijative za okončanje sukoba. Iako je Washington bio rezervisan prema tim idejama, razgovori između dvije strane se nastavljaju, dok ih je Izrael u međuvremenu odbacio.

U neformalnom dokumentu u koji je Reuters imao uvid, francuski prijedlog predviđa tromjesečni period za prekid neprijateljstava, nakon čega bi uslijedio sveobuhvatan i trajan sporazum o nenapadanju između Libana i Izraela. Plan uključuje i razgraničenje kopnene granice te raspoređivanje međunarodnih snaga uz mandat Vijeća sigurnosti UN-a radi nadzora procesa razoružanja.

Prijedlozi također obuhvataju povlačenje izraelskih snaga sa određenih lokacija u Libanu, pokretanje obnove te obaveze ekonomskih reformi u toj zemlji.

Dokument predviđa formalno okončanje rata

Dokument predviđa da bi Liban i Izrael formalno okončali ratno stanje i obavezali se da neće koristiti silu jedni protiv drugih, već da će sporove rješavati isključivo diplomatskim putem.

Podsjetimo, neuspjeh Libana da ograniči djelovanje Hezbolaha nakon sporazuma o prekidu vatre iz 2024. godine, u kojem su posredovali SAD i Francuska, doveo je u pitanje kredibilitet Bejruta u aktuelnim pregovorima.

Očekuje se da će francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot) uskoro posjetiti Liban, dok je izraelski šef diplomatije Gidion Sar (Gideon Saar) izjavio da Izrael ne planira direktne pregovore s Libanom u narednim danima.