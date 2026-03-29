SAD i Izrael izveli žestoke udare na Teheran

SAD i Izrael su u noći ponovo izveli vazdušne udare na Teheran.

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su iranske rakete skoro pogodile "Crkvu Svetog groba" te da su trenutna ograničenja u Jerusalemu uvedena kako bi se zaštitili svećenici i vjernici od balističkih udara.

U dijelovima Karaja, velikog grada zapadno od Teherana, kao i u nekim zapadnim okruzima prijestolnice, zabilježen je veliki nestanak struje.

Američki zvaničnik za i24 najavio je da će do početka naredne sedmice biti dovoljno snaga za eventualnu "značajnu kopnenu operaciju" protiv Irana.