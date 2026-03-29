Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VAZDUŠNI NAPAD

SAD i Izrael izveli žestoke udare na Teheran

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su iranske rakete skoro pogodile "Crkvu Svetog groba" te da su trenutna ograničenja u Jerusalemu uvedena kako bi se zaštitili svećenici i vjernici od balističkih udara

SAD i Izrael izveli žestoke udare na Teheran. Telegram

B. A.

29.3.2026

SAD i Izrael su u noći ponovo izveli vazdušne udare na Teheran.

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su iranske rakete skoro pogodile "Crkvu Svetog groba" te da su trenutna ograničenja u Jerusalemu uvedena kako bi se zaštitili svećenici i vjernici od balističkih udara.

U dijelovima Karaja, velikog grada zapadno od Teherana, kao i u nekim zapadnim okruzima prijestolnice, zabilježen je veliki nestanak struje.

Američki zvaničnik za i24 najavio je da će do početka naredne sedmice biti dovoljno snaga za eventualnu "značajnu kopnenu operaciju" protiv Irana.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# RATNI SUKOBI
# SAD
# VAZDUŠNI NAPAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.