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AWACS

Pojavile se fotografije uništenog američkog aviona vrijednog više stotina miliona dolara: "Ovo je veliki udarac"

Prema dostupnim informacijama, napad je izveden u zrakoplovnoj bazi Princ Sultan, gdje je oštećeno više letjelica, dok je jedan AWACS potpuno uništen

Uništen avion. Screenshot

S. S.

29.3.2026

Sjedinjene Američke Države pretrpjele su prvi potvrđeni borbeni gubitak aviona za rano upozoravanje E-3 Sentry (AWACS), nakon iranskog raketnog napada na vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Prema dostupnim informacijama, napad je izveden u zrakoplovnoj bazi Princ Sultan, gdje je oštećeno više letjelica, dok je jedan AWACS potpuno uništen. Riječ je o izuzetno vrijednom sistemu, procijenjenom na oko 300 miliona dolara. Snimci s terena pokazuju da je avion pretrpio teška oštećenja, uključujući uništen zadnji dio trupa, zbog čega više nije upotrebljiv.

Ovaj tip letjelice ima ključnu ulogu u nadzoru zračnog prostora i koordinaciji borbenih operacija, pa se njegov gubitak smatra značajnim, uprkos činjenici da SAD raspolažu većim brojem sličnih aviona. Vojni analitičari ističu da incident pokazuje kako su i najvažniji sistemi ranjivi dok se nalaze na zemlji.

Kako je za Bloomberg rekao Piter Lejton, bivši oficir Kraljevskog australijskog vazduhoplovstva, "ovo je veliki udarac".

Uništeni avion, prema analitičarima, pripadao je 552. eskadrili iz baze Tinker u Oklahomi. U napadu, koji je izveden kombinacijom balističkih raketa i dronova, ranjeno je najmanje 12 američkih vojnika, od kojih su neki u teškom stanju.

Osim AWACS-a, uništen je i jedan tanker za dopunu goriva KC-135, dok su još tri letjelice ozbiljno oštećene.

Ovo je prvi zabilježeni slučaj da je avion ovog tipa uništen u neprijateljskom napadu. S obzirom na to da se više ne proizvodi, a postojeća flota postupno zastarijeva, gubitak se smatra teško nadoknadivim sve do uvođenja novih sistema E-7 Wedgetail.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# SAD
# AWACS
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