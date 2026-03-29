Pojavile se fotografije uništenog američkog aviona vrijednog više stotina miliona dolara: "Ovo je veliki udarac"

Sjedinjene Američke Države pretrpjele su prvi potvrđeni borbeni gubitak aviona za rano upozoravanje E-3 Sentry (AWACS), nakon iranskog raketnog napada na vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Prema dostupnim informacijama, napad je izveden u zrakoplovnoj bazi Princ Sultan, gdje je oštećeno više letjelica, dok je jedan AWACS potpuno uništen. Riječ je o izuzetno vrijednom sistemu, procijenjenom na oko 300 miliona dolara. Snimci s terena pokazuju da je avion pretrpio teška oštećenja, uključujući uništen zadnji dio trupa, zbog čega više nije upotrebljiv.

Ovaj tip letjelice ima ključnu ulogu u nadzoru zračnog prostora i koordinaciji borbenih operacija, pa se njegov gubitak smatra značajnim, uprkos činjenici da SAD raspolažu većim brojem sličnih aviona. Vojni analitičari ističu da incident pokazuje kako su i najvažniji sistemi ranjivi dok se nalaze na zemlji.