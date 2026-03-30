Iran napao postrojenje u Kuvajtu, poginuo radnik iz Indije: Saudijska Arabija također pod udarom

U iranskom napadu na elektranu i postrojenje za desalinizaciju u Kuvajtu poginuo je radnik iz Indije, objavilo je kuvajtsko ministarstvo električne energije i vode.

U napadu je, kako navode, nastala "značajna šteta" na objektu, a tehničke ekipe rade na osiguravanju kontinuiteta ključnih usluga.

Saudijska Arabija objavila je da je presrela pet balističkih projektila koji su bili usmjereni prema istočnom dijelu zemlje, saopćilo je ministarstvo obrane.

Nisu objavljeni detalji o eventualnoj šteti ili žrtvama. Ovo dolazi nakon iranskog napada na zračnu bazu Prince Sultan u petak, u kojem je, prema snimkama koje je verificirao BBC, uništen američki avion za komandanstvo i kontrolu.