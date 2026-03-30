SAD rasporedio specijalne snage na Bliski istok usred rata s Iranom

Stotine pripadnika specijalnih snaga Sjedinjenih Američkih Država, uključujući vojne rendžere i mornaričke specijalce, stigle su na Bliski istok dok Vašington povećava vojne kapacitete, izvijestio je The New York Times pozivajući se na dvojicu američkih vojnih zvaničnika.

Kako se navodi, komandosi još nisu dobili konkretne zadatke, ali bi mogli biti raspoređeni na više potencijalnih frontova, uključujući Hormuški moreuz i nuklearno postrojenje u Isfahanu. Ove elitne jedinice mogle bi se također fokusirati na preuzimanje ostrva Harg, koje predstavlja glavno naftno čvorište Irana.

Ukupan broj američkih vojnika u regionu sada premašuje 50.000, što je za oko 10.000 više od uobičajenog nivoa. Ovo povećanje uključuje i 5.000 marinaca i mornara nedavno raspoređenih u tom području kako bi se proširile borbene opcije.

Pentagon je nedavno također naredio raspoređivanje 2.000 vojnika iz 82. zračno-desantne divizije na pozicije u dometu Irana. Iako tačna lokacija nije objavljena, zvaničnici su naveli da bi ove snage mogle podržati kopnene operacije zajedno s marincima.

Zračni napadi koje provode Sjedinjene Američke Države i Izrael na Iran traju od 28. februara, pri čemu je poginulo više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija. Zatvaranje Hormuškog moreuza ozbiljno je poremetilo globalne tokove nafte, kroz koji inače dnevno prolazi oko 20 miliona barela.