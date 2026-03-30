Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSADA NA SIGURNOM

Projektili pali u more blizu grčkog broda kod obale Saudijske Arabije

Incidenti su se dogodili u razmaku od jednog sata

Projektili pali u more kod saudijske obale. UKMTO

M. Až.

30.3.2026

Grčki kontejnerski brod prijavio je u ponedjeljak dva odvojena incidenta u kojima su projektili pali u more u njegovoj neposrednoj blizini, dok se nalazio uz obalu saudijskog grada Ras Tanura. Stručnjaci za pomorsku sigurnost potvrdili su da niko od članova posade nije povrijeđen, prenosi Reuters.

Dva projektila pala u more

Sa broda "Express Rome", koji plovi pod liberijskom zastavom, prijavljeno je da su dva neidentifikovana projektila pala u vodu na udaljenosti od oko 22 nautičke milje, odnosno približno 41 kilometar sjeveroistočno od Ras Tanure.

Incidenti su se dogodili u razmaku od jednog sata, a prema informacijama britanske kompanije za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard, svi članovi posade nalaze se na sigurnom.

Ove navode potvrdila je i britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO), ističući da je dojavu zaprimila od sigurnosnog oficira kompanije u čijem je vlasništvu brod. Kompanija koja upravlja brodom zasad se nije oglašavala.

Napetosti u regiji

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj incident. Ipak, kako podsjeća Vanguard, Iranska revolucionarna garda ranije je tvrdila da je 11. marta izvela napad upravo na brod "Express Rome".

Trgovački brodovi u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu posljednjih sedmica sve češće su meta napada projektilima, kao i eksplozivnim zračnim i pomorskim dronovima, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli napade na Iran.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.