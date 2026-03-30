Projektili pali u more blizu grčkog broda kod obale Saudijske Arabije

Grčki kontejnerski brod prijavio je u ponedjeljak dva odvojena incidenta u kojima su projektili pali u more u njegovoj neposrednoj blizini, dok se nalazio uz obalu saudijskog grada Ras Tanura. Stručnjaci za pomorsku sigurnost potvrdili su da niko od članova posade nije povrijeđen, prenosi Reuters.

Dva projektila pala u more

Sa broda "Express Rome", koji plovi pod liberijskom zastavom, prijavljeno je da su dva neidentifikovana projektila pala u vodu na udaljenosti od oko 22 nautičke milje, odnosno približno 41 kilometar sjeveroistočno od Ras Tanure.

Incidenti su se dogodili u razmaku od jednog sata, a prema informacijama britanske kompanije za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard, svi članovi posade nalaze se na sigurnom.

Ove navode potvrdila je i britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO), ističući da je dojavu zaprimila od sigurnosnog oficira kompanije u čijem je vlasništvu brod. Kompanija koja upravlja brodom zasad se nije oglašavala.

Napetosti u regiji

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj incident. Ipak, kako podsjeća Vanguard, Iranska revolucionarna garda ranije je tvrdila da je 11. marta izvela napad upravo na brod "Express Rome".

Trgovački brodovi u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu posljednjih sedmica sve češće su meta napada projektilima, kao i eksplozivnim zračnim i pomorskim dronovima, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli napade na Iran.