Tramp zaprijetio Iranu napadima koji predstavljaju ratne zločine: Bijela kuća stala u njegovu odbranu

Na pitanje o Trampovom upozorenju da će narediti američkim snagama napad na iransku civilnu infrastrukturu ako Teheran ne pristane na uvjete o prekidu vatre, glasnogovornica Karoline Leavitt sinoć je izjavila da je za "iranski režim najbolje postići dogovor, inače će biti posljedica".

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) zaprijetio je da će napasti infrastrukturu za desalinizaciju, ključnu za opskrbu iranskog stanovništva pitkom vodom, a Bijela kuća stala je u njegovu odbranu. Pritom se umanjuje mogućnost da bi bombardiranje takvih civilnih ciljeva predstavljalo ratni zločin prema američkom zakonodavstvu i međunarodnim sporazumima kojih je SAD potpisnik, piše The Independent.

Odbrana Trampove prijetnje uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je on sam ponovio da će američki borbeni avioni bombardirati iranske elektrane i postrojenja za desalinizaciju ako Teheran ne postigne dogovor i ne dopusti da Hormuški moreuz bude "odmah 'otvoren za poslovanje'".

Leavitt je potom odbila odgovoriti na dodatno pitanje kako bi uništenje postrojenja koja proizvode pitku vodu za 92 miliona Iranaca pomoglo u postizanju vojnih ciljeva koje je administracija navela, poput uništenja iranske mornarice, infrastrukture za balističke projektile i sprječavanja Irana da se domogne nuklearnog oružja.

- Ova administracija i Oružane snage Sjedinjenih Država uvijek će djelovati u okvirima zakona, ali predsjednik Tramp će bez zadrške nastaviti s ostvarivanjem punih ciljeva Operacije Epski Bijes i očekuje da iranski režim postigne dogovor - dodala je.

- Oružane snage Sjedinjenih Država posjeduju sposobnosti koje ne mogu ni zamisliti, a predsjednik se ne boji upotrijebiti ih - rekla je Leavitt, odbacivši pitanje novinara o tome zašto Trampova prijetnja nije u suprotnosti sa stavom administracije da SAD ne cilja civile u ratu.

Ranije jučer na društvenoj mreži Truth Social Tramp je objavio da je postignut "veliki napredak" u "ozbiljnim razgovorima" s, kako ga je opisao, "novim i razumnijim režimom" u Teheranu, ali je upozorio na daljnja bombardiranja ako razgovori ne urode plodom.

- Ako iz bilo kojeg razloga dogovor uskoro ne bude postignut, što je vjerojatno, i ako Hormuški moreuz odmah ne bude 'otvoren za poslovanje', zaključit ćemo naš 'lijepi' boravak u Iranu dizanjem u zrak i potpunim uništenjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i otoka Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), koje namjerno još nismo 'dirali' - poručio je predsjednik.

Dodao je da bi takvi napadi bili "odmazda za naše brojne vojnike i druge koje je Iran masakrirao i ubio tokom 47-godišnje 'Vladavine terora' starog režima."

Ratni zločini

Predsjednikova prijetnja napadom na iranske energetske i vodovodne sisteme gotovo bi sigurno prekršila zabrane iz Četvrte ženevske konvencije, koje se odnose na ciljanje civilne infrastrukture ključne za opstanak stanovništva.

Sjedinjene Države ratificirale su taj sporazum iz 1949. godine, a potpisale su, ali nisu ratificirale, "dodatni protokol" iz 1977. koji zabranjuje namjerne napade na "civilno stanovništvo i civilne objekte". Međutim, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je 1993. usvojilo izvještaj glavnog sekretara UN-a prema kojem su i sporazum i dodatni protokoli obavezujući za sve strane u oružanom sukobu.

Osim toga, američki kazneni zakon zabranjuje počinjenje ratnih zločina, definirajući ih kao "teško kršenje bilo koje međunarodne konvencije potpisane u Ženevi 12. avgusta 1949. ili bilo kojeg protokola te konvencije čija su stranka Sjedinjene Države". Prema tom zakonu, počinitelj može biti osuđen na doživotni zatvor ili smrtnu kaznu ako ratni zločin rezultira smrću žrtve.

Kopnena operacija

Trampova prijetnja uslijedila je sedmicu dana nakon što je povukao raniju prijetnju ciljanjem elektrana, navodeći "produktivne razgovore" s Teheranom, iako su iranski dužnosnici zanijekali da se bilo kakvi razgovori vode.

Također se navodi da Tramp razmatra planove za pokretanje visokorizične kopnene operacije kako bi se zaplijenile iranske zalihe obogaćenog uranija. Hiljade američkih kopnenih snaga već su stigle u regiju, a Tramp je izjavio da želi "uzeti naftu u Iranu" i potencijalno zauzeti otok Harg, glavni terminal za izvoz nafte.

U nedjelju je novinarima rekao da je iranska vojska "desetkovana" i sugerirao da je Teheran pristao "odreći se nuklearnog oružja". Pohvalio se i da je jednomjesečna kampanja bombardiranja dovela do "promjene režima" jer je većina prethodnog vodstva ubijena.

- Mislim da ćemo s njima postići dogovor... Već smo imali promjenu režima, ako pogledate, jer je jedan režim desetkovan, uništen, svi su mrtvi - rekao je.

Zaplijena iranskog uranija zahtijevala bi složenu operaciju koja uključuje letove američkih trupa na nuklearne lokacije pod vatrom, osiguravanje područja te izvlačenje i transport radioaktivnog materijala. Teheran je upozorio da Tramp vodi američke trupe u "močvaru smrti".

Crvena linija

Čak i članovi Trampove Republikanske stranke upozorili su ga da ne šalje kopnene snage. Zastupnik Tim Burchett izjavio je u nedjelju da "mnogi republikanci" ne bi podržali takvu eskalaciju sukoba. Za NewsNation je rekao kako ne misli da postoji "volja za kopnenim sukobom između Amerike i Irana", dodavši da bi kopnena invazija bila "crvena linija" za republikance.

Drugi republikanski zakonodavac, senator James Lankford, upozorio je da će Tramp morati osigurati da Kongres bude u potpunosti informiran o ciljevima kopnenih snaga.

- Moramo znati koji su ciljevi i šta tačno provode. Ako se radi o specijalnim snagama koje provode određenu operaciju - uđu i izađu - to je vrlo različito od dugotrajne okupacije. Najgore što se može dogoditi jest da ovakav sukob započne bez kraja, da ostane nedovršen - rekao je Lankford za NBC.