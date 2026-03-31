Procurila snimka razgovora Orbanovih i Putinovih ministara vanjskih poslova: Evo šta su dogovarali

U razgovorima se čuje kako Szijjártó Rusima prenosi povjerljive detalje iz Brisela, pokušava skinuti ruska imena sa sankcijskih lista i nudi pomoć u spašavanju ruskih kompanija od evropskih sankcija.

Procurjeli transkripti telefonskih razgovora mađarskog ministra vanjskih poslova Péter Szijjártó s ruskim šefom diplomatije Sergej Lavrov i drugim visokim ruskim zvaničnicima pokazuju koliko je Budimpešta duboko radila za interese Kremlja unutar Evropske unije, objavio je Insider zajedno s partnerskim istraživačkim redakcijama.

„Zovem na Alisherov zahtjev“

Jedan od najupečatljivijih razgovora odvio se 30. augusta 2024. godine, samo sat nakon što se Szijjártó vratio iz Sankt Peterburga u Budimpeštu. Lavrov ga je nazvao i odmah prešao na stvar: ruski oligarh Alisher Usmanov želio je da njegova sestra Gulbahor Ismailova bude skinuta sa sankcijske liste EU.

„Gledaj, zovem na Alisherov zahtjev i samo me zamolio da te podsjetim da si nešto radio oko njegove sestre“, rekao je Lavrov.

Szijjártó mu je odgovorio bez mnogo okolišanja. Rekao je da će zajedno sa Slovacima predati prijedlog EU za njeno skidanje s liste i dodao: „Dat ćemo sve od sebe da je maknemo.“ Lavrov mu je zahvalio na „podršci i borbi za jednakost na svim poljima“. Sedam mjeseci kasnije, Ismailova je zaista skinuta sa sankcijske liste.

Nakon toga su nastavili razgovor u gotovo prijateljskom tonu, ismijavajući Evropsku uniju, posebno države koje snažno podržavaju Ukrajinu.

Lavrov je tadašnjeg šefa evropske diplomatije Josep Borrell nazvao svojim „najvećim razočaranjem“, dok ga je Szijjártó opisao kao „evropskog Bidena“.

„Uvijek sam vam na raspolaganju“

Pred kraj razgovora, mađarski ministar se dodatno približavao ruskom kolegi. Pohvalio je novo sjedište Gazproma koje je posjetio i poručio: „Uvijek sam vam na raspolaganju.“

Jedan visoki evropski obavještajni zvaničnik, kojem su pokazani transkripti, rekao je da bi svaki profesionalac takav razgovor odmah prepoznao kao komunikaciju operativca s vlastitim izvorom.

Insider navodi da ovi razgovori prvi put dokumentuju puni obim bliskosti između Szijjártóa i Lavrova. Osim izvršavanja zahtjeva, Szijjártó je rutinski prepričavao detalje sa sastanaka evropskih ministara.

Prenosio informacije iz EU sastanaka

U istom razgovoru Lavrovu je prenosio šta se govorilo na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU, uključujući raspravu s litvanskim ministrom Gabrieliusom Landsbergisom.

Landsbergis je kasnije izjavio da se čini kako je Putin imao „krticu“ na svim sastancima EU i NATO-a, dodajući da bi Mađarsku trebalo isključiti iz takvih procesa.

Ucjene zbog sankcija

Priča se ne završava na ovom slučaju. Mađarska i Slovačka su, prema Insideru, često ucjenjivale Brisel blokadom sankcija kako bi uklonile određena ruska imena s liste.

Među njima su bili Viatcheslav Moshe Kantor, Mihail Degtjarjov, Nikita Mazepin, majka Jevgenija Prigožina, pa čak i patrijarh Kiril.

Uloga Recep Tayyip Erdoğan

U operaciji je učestvovao i turski predsjednik Erdoğan, koji je u pismu slovačkom premijeru Robertu Ficu opisao Usmanova kao „dragog prijatelja“.

Aktivna saradnja s Rusijom

Drugi razgovori pokazuju da je Szijjártó slično komunicirao i s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom. Žalio se da EU ne želi podijeliti dokumente o sankcijama i otvoreno rekao da pokušava „ukinuti“ cijeli paket sankcija.

Također je naveo da je već uspio ukloniti 72 ruska subjekta sa liste i tražio od Rusije argumente koje može koristiti protiv sankcija u Briselu.

U jednom trenutku ponudio je da provjeri koje ruske banke EU planira sankcionisati i obećao da će učiniti sve da ih zaštiti.

Dugogodišnje blokade sankcija

Ovi podaci objašnjavaju zašto Mađarska godinama blokira evropske sankcije. Još 2022. zadržavala je cijeli paket dok s liste nije uklonjen patrijarh Kiril, a početkom 2026. čak je vetom blokirala cijeli 20. paket sankcija.

Slovačka joj se u međuvremenu pridružila.

Reakcije i negiranja

Evropske institucije su zbog toga počele ograničavati pristup povjerljivim informacijama Budimpešti. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da ga takve vijesti ne iznenađuju.

Szijjártó je sve optužbe odbacio kao „lažne vijesti“, dok mađarska vlada tvrdi da se radi o „proukrajinskoj propagandi“.