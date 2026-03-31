Amerikanci bez skrivanja obavljali "tajne operacije" na Grenlandu: Danski obavještajci ih pratili u stopu

Osobe bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), djelujući otvoreno i bez skrivanja, privukle su pažnju danskih obavještajnih službi zbog pokušaja uspostavljanja kontakata i sklapanja dogovora na teritoriji Danske, piše "New York Times".

Danska nacionalna televizija još prošle godine izvijestila je o trojici Amerikanaca povezanih s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, koji su bili osumnjičeni za vođenje "tajne operacije" na Grenlandu. Međutim, kako sada navodi list, pokazalo se da njihove aktivnosti nisu bile naročito tajne.

Djelovali javno

Djelovali su javno, pred očima svih, ali su ipak izazvali interes danskih obavještajnih službi jer su pokušavali steći lokalne kontakte i sklapati poslove na teritoriji Grenlanda.

Prema izvještaju danske televizije, njihovi potezi obuhvatali su djelovanje na relaciji Sjedinjene Američke Države – Grenland, sastavljanje spiskova proamerički orijentisanih stanovnika, kao i pokušaje podsticanja secesionističkih ideja na ovom arktičkom ostrvu. Nekoliko sati nakon emitovanja priloga, danska vlada je u znak protesta pozvala najvišeg američkog diplomatu u Kopenhagenu.

Dvojica od trojice aktera priznala su za "New York Times" da se izvještaj najvjerovatnije odnosi na njih, dok je izvor upoznat sa slučajem potvrdio da su ih danski obavještajci zaista pažljivo pratili.

Optužbe o prevari

Oni su odbacili tvrdnje da su učestvovali u bilo kakvoj prevari, nazivajući takve optužbe besmislenim. Jedan od njih, Dru Horn (Drew Horn), bivši pripadnik specijalnih snaga "Zelene beretke", planirao je izgradnju velikog centra za skladištenje podataka u blizini udaljenog fjorda, koji bi u budućnosti bio povezan s elektranom napajanom vodom s glečera.

Drugi akter, Tomas Dans (Thomas Dans), predsjednik Američke komisije za istraživanje Arktika, federalne agencije koja savjetuje predsjednika i Kongres o arktičkim pitanjima, uključujući i mineralne resurse, organizovao je medijski zapažena putovanja za najuži krug Trampa, među kojima je bio i njegov sin Donald Tramp Junior (Donald Trump Jr.).

Treći učesnik, Kris Koks (Chris Cox), osnivač organizacije "Bajkeri za Trampa" i član Savjetodavnog vijeća za nacionalnu sigurnost iz Trampovog mandata, takođe je boravio na Grenlandu. On je ranije izjavio da mu je cilj bio da "stekne neke prijatelje" tokom svojih putovanja.

Promoviranje američkih interesa

Sva trojica su otvoreno govorila o svojim aktivnostima, davali intervjue i bili aktivni na društvenim mrežama, promovirajući američke interese na Grenlandu. Ipak, čini se da su upravo njihove aktivnosti najviše uznemirile danske vlasti.

Na upit o ovom slučaju, Bijela kuća nije željela komentarisati njihov odnos s pomenutim osobama niti njihove aktivnosti, ali je u saopćenju za "New York Times" navela da radi s Grenlandom i NATO-om na sporazumu koji će "biti nevjerovatan za Sjedinjene Američke Države".

Horn je potvrdio da je još tokom prvog mandata Donalda Trampa putovao na Grenland kako bi istraživao mineralne resurse, dodajući da pretpostavlja kako su ga danske obavještajne službe pratile tokom njegovih kasnijih posjeta.

Nakon odlaska iz državne službe, osnovao je kompaniju GreenMet, specijaliziranu za projekte istraživanja kritičnih minerala, uključujući i rijetke resurse na Grenlandu.

Prošlog mjeseca Horn se ponovo vratio na Grenland kako bi dogovorio saradnju s lokalnim partnerima na izgradnji velikog podatkovnog centra za vještačku inteligenciju u Kangerlusuaku, udaljenom mjestu na zapadu ostrva smještenom uz fjord.

Prema njegovim riječima, projekat bi koristio brodove za transport ukapljenog prirodnog gasa za napajanje centra, što predstavlja prvi korak ka ambicioznijem planu izgradnje velike hidroelektrane u tom području.

Ideja je da se stalno topljenje glečera, koji pokriva oko 80 posto Grenlanda, iskoristi za proizvodnju hidroenergije koja bi kasnije napajala energetski zahtjevne industrije, poput prerade aluminija.

Posjete zvaničnika

Tomas Dans je, s druge strane, prošle godine organizovao posjetu Donalda Trampa Juniora gradu Nuuk, a prije otprilike godinu i po osnovao je i neprofitnu organizaciju s ciljem jačanja odnosa sa Grenlandom. Smatra se da su ga danski mediji označili kao jednu od ključnih figura u slučaju "tajnih operacija utjecaja".

On je naveo da je na dan objave izvještaja u augustu njegov telefon bio preplavljen porukama. Također stoji iza ideje da potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (J.D. Vance) i njegova supruga Uša (Usha Vance) prisustvuju jednoj od najvećih sportskih manifestacija na Grenlandu – zimskoj utrci psećih zaprega, ali taj plan nije realizovan.

List zaključuje da je pitanje Grenlanda posljednjih godina postalo jedna od glavnih tema danskih medija, dok dio stanovnika tog ostrva smatra da izvještavanje često naginje pro-danskom i anti-trampovskom narativu.

Danska nacionalna televizija odbacila je optužbe za pristrasnost, ističući da je njihov izvještaj bio "činjenična i tačna priča o pitanjima od velikog značaja za Dansku i Grenland".