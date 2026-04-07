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STRAH OD NAPADA

Saudijska Arabija zatvorila kopnenu vezu s Bahreinom

Sigurnosne službe procjenjuju da bi infrastruktura u tom području mogla biti meta u slučaju daljnje eskalacije

Most kralja Fahda. Facebook

Dž. R.

7.4.2026

Iz predostrožnosti zbog mogućih napada, Saudijska Arabija privremeno je jutros zatvorila za saobraćaj Most kralja Fahda, koji povezuje zemlju s Bahreinom.

Odluka o zatvaranju došla je u trenutku pojačanih tenzija u regiji.

Sigurnosne službe procjenjuju da bi infrastruktura u tom području mogla biti meta u slučaju daljnje eskalacije.

Most, dug oko 25 kilometara, predstavlja jedinu kopnenu vezu između Saudijske Arabije i Bahreina te ima veliki značaj za svakodnevni promet ljudi i robe.

Zatvaranje mosta uslijedilo je nakon eskalacije tenzija, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio napadima na iransku infrastrukturu, dok je Iran upozorio na "razornu" odmazdu ako budu pogođeni njegovi civilni objekti.

Podsjećamo, Tramp je tokom vikenda dao ultimatum Iranu da otvori Hormuški moreuz te je zaprijetio da će u suprotnom bombardovati javnu infrastrukturu Irana.

Tramp je izjavio da Iran ima rok do utorka u 20:00 sati po istočnoameričkom vremenu (ET) da postigne dogovor.

# NAPAD
# SAUDIJSKA ARABIJA
# BAHREIN
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