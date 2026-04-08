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OBAVIJEST

Saudijska Arabija najavila listu obaveznih vakcina za hadž 2026. godine

Zdravstvena lista također uključuje nošenje medicinske identifikacije i pribora za prvu pomoć

Obavezna vakcinacija za hadž. Anadolija

M. P.

8.4.2026

Saudijska Arabija najavila je obavezne vakcine protiv meningitisa, COVID-19 i sezonske gripe za hodočasnike. Zdravstvena lista također uključuje nošenje medicinske identifikacije i pribora za prvu pomoć.

Kada je u pitanju odlazak na hadž iz Bosne i Hercegovine planirano je da putovanje u Meku i Medinu bude realizovano između 18. i 23. maja 2026. godine, a povratak između 5. i 11. juna 2026. godine. 

Letovi će biti organizovani na relaciji Sarajevo – Džeda, u odlasku, i Medina – Sarajevo, u povratku.

# HADŽ
# SAUDIJSKA ARABIJA
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