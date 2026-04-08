U izraelskom napadu na Gazu ubijen dopisnik Al Jazeere

Dopisnik Al Jazeere Mohamed Višah ubijen je u izraelskom napadu na Pojas Gaze, saopćila je ta medijska kuća. Prema dostupnim informacijama, Wishah je stradao u napadu dronom dok se nalazio u vozilu na glavnoj prometnici u gradu Gazi.

Izraelske snage navodno su ciljale vozilo u kojem se nalazio novinar, a iz Al Jazeere poručuju da je riječ o "brutalnom ubistvu" i kršenju primirja koje je trenutno na snazi.

Višah je radio kao dopisnik kanala Al Jazeera Mubasher, a njegova smrt dodatno je potresla novinarsku zajednicu koja djeluje u ratom pogođenom području.

Prema podacima koje prenosi Al Jazeera, ovim napadom broj palestinskih novinara ubijenih od početka rata u oktobru 2023. godine porastao je na 262. Istovremeno, situacija u Gazi sve je teža zbog kontinuiranih kršenja primirja od strane izraelske vojske.