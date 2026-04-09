Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz gotovo zaustavljen, stotine brodova čekaju

Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je na minimumu, pokazuju podaci MarineTraffic, više od jednog dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio dvosedmično primirje između Sjedinjene Američke Države i Iran.

Prema dostupnim informacijama od četvrtka ujutro, velike grupe brodova i dalje su usidrene u Perzijski zaljev. Raniji podaci pokazuju da se u tom području nalazi više od 400 tankera, uz 34 LNG tankera i još 19 plovila za transport ukapljenog plina.

Tramp je ranije putem platforme Truth Social poručio da će moreuz biti "otvoren i siguran".

S druge strane, Iranski Korpus islamske revolucionarne garde naveo je da je plovidba obustavljena nakon izraelskog bombardovanja Libana, što je Iran ocijenio kao kršenje primirja.

Od početka primirja, kroz moreuz je prošao tek manji broj brodova, među kojima su grčki "NJ Earth" i liberijski "Daytona Beach". Prije izbijanja sukoba, kroz ovaj ključni plovni put dnevno je prolazilo u prosjeku 107 teretnih brodova.

Stručnjaci upozoravaju da će oporavak saobraćaja potrajati. Kako ističe Sajmon Kej (Simon Kaye) iz kompanije NorthStandard, situacija je i dalje neizvjesna, a svaki brod mora dobiti posebnu dozvolu za prolazak.

Zbog novih tenzija zabilježen je i blagi rast cijena nafte od oko tri posto, iako se ona i dalje kreće ispod 100 dolara po barelu, oko 97 dolara.